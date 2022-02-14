Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля
Фото: pixabay.com
В феврале лучше не скупиться на здоровье - все вложения окупятся

Неделя будет особенно благоприятной для представителей воздушных знаков зодиака – Близнец, Водолей, Весы. Конец недели сулит удачу водным знакам – Рыбам, Ракам и Скорпионам. 

Овен

Вы можете столкнуться с профессиональными неурядицами. Постарайтесь собраться – тогда и выход из ситуации найдете легко. В воскресенье есть шанс сделать важное для себя открытие. Наиболее благоприятными для Овна будут 17 и 20 февраля, а вот на 19 число никаких важных дел лучше не планировать.

Телец

Главный секрет успеха Тельцов на этой неделе – активность и инициаивность. Будьте внимательны к своему окружению, поскольку некоторые знакомые могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Хорошие дни придутся на 17 и 19 февраля, неблагоприятным окажется воскресенье. 

Близнецы

Вы сможете с правиться практически с любой стоящей перед вами задачей. Постарайтесь присматриваться к коллегам и окружению – внимательность поможет вам в профессиональных достижениях. Воскресенье лучше посвятить отдыху. Хорошими окажутся 14 и 19 февраля, плохим днем – 17 февраля. 

Рак

Ракам на этой неделе лучше полностью отказаться от любых любовных интриг и сплетен. На вас может внезапно нахлынуть отчаяние, но постарайтесь не поддаваться эмоциям. Выходные лучше провести за бьюти-процедурами. В четверг и воскресенье звезды будут вам благоволить, а вот ничего серьезного на субботу лучше не планировать.

Лев

Понедельник лучше посвятить заботе о семье. Они будут очень нуждаться в вашем внимании. Неделя сулит Львам романтические встречи, лучше быть во всеоружии. Всем начинаниям звезды будут потакать, поэтому не бойтесь пробовать что-то новое. Благоприятные дни – 17 и 19 февраля, неблагоприятный – 14 февраля.

Дева

Девам следует пересмотреть свои отношения с другими людьми и отказаться от бесперспективных связей. Не исключены конфликты со второй половинкой. Не бойтесь полагаться на себя – в одиночку вы сможете решить любую проблему. Хорошими будут 17 и 19 февраля, плохим – воскресенье. 

Весы

Перспектива больших денег не будет сулить вам ничего хорошего, поэтому постарайтесь смотреть на новые возможности под широким углом. Особое внимание следует уделить гармонии в личных отношениях. Четверг и воскресенье будут благоприятными, а суббота – нет.

Скорпион

Постарайтесь не поддаваться своим фантазиям, а трезво оценивать события и собственные возможности. Середина недели подойдет для походов по магазинам, а выходные лучше посвятить близким. Хорошие дни – 14 и 19 февраля, плохой день – 20 февраля. 

Стрелец

В течение недели лучше полагаться на собственную интуицию. Для достижения некоторых целей от вас потребуется проявить активность. В выходные лучше уделить время семье – близким будет нужна ваша поддержка. Благоприятными окажутся 15 и 17 февраля, а плохим 17 февраля. 

Козерог

Готовьтесь к переменам – они могут произойти в любой сфере вашей жизни. Могут появиться неожиданные трудности, но у вас найдутся силы для выхода из всех ситуаций. Конец недели можно посвятить шоппингу. Хорошие дни – 15 и 18 февраля, плохой день будет 16 февраля.

Водолей

Времени для отдыха будет крайне мало, однако третья неделя февраля окажется для вас удачной. Полагатесь на близких людей – они помогут вам добиться высот. Выходные отлично подойдут для авантюр. Благоприятные дни будут 17 и 19 февраля, а неблагоприятный 15 февраля.

Рыбы

В начале недели внимательно оценивайте свои силы – постарайтесь не потерять запал к середине, поскольку с этого момента удача будет на вашей стороне. Есть вероятность смены деятельности, не отказывайтесь от выгодных предложений. 14 и 19 февраля окажутся хорошими, а 20 февраля плохим. 

Роман ИГНАТОВ
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Для Стрельца 17 февраля все-таки плохой или благоприятный день? Смешно
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