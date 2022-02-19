Весна не в радость: каким знакам зодиака светит несчастье в ближайшие три месяца

Весна не в радость: каким знакам зодиака светит несчастье в ближайшие три месяца
Фото: depositphotos.com
Звезды на этот раз благоволят не всем

Долгожданная весна принесет не только первые лучи солнца с ароматами цветущей сирени, но и несчастье для отдельных знаков зодиака. Кому-то суждено оказаться в меньшинстве и попасть в число неудачников, которым светит "черная полоса" в предстоящие три месяца. 

Астролог, эзотерик Артемий Никара предупреждает, что с наступлением первых весенних дней весь зодиакальный круг начинает испытывать внешнее влияние пробудившихся сил – они действуют из-за смены парадигмы всех явлений Вселенной. Кто-то испытает небывалый триумф, кому-то суждено пройти тяжелейшие испытания и проверку судьбы на прочность. О последних астролог решил поговорить поподробнее.

Близнецы

Близнецам стоит присмотреться к состоянию организма. В личной жизни также нужно соблюдать осторожность и не выходить за грани. Не лезьте на рожон и не позволяйте себе лишнего – ваша половинка может не так вас понять.

Тельцы

Тельцов проблемы обступят плотным кольцом со всех сторон. Тяжелые кризисные отношения с близкими, неприятности на работе, нежелание выйти на улицу и поделиться наболевшим. Пока что воздержитесь от своих долгосрочных перспектив и разберитесь в происходящем.

Раки

Ракам светят конфликты в профессиональной деятельности. Скорее всего, причина – в недопонимании со стороны начальства, которое упорно не желает идти на компромисс. Однако такие склоки вам аукнутся: можно не только лишиться работы, но и с треском загреметь в "черный список". Поэтому сядьте за стол и спокойно все обсудите, указывает астролог.

Ранее Никара рассказал о самых опасных женских именах, которые становятся у прекрасного пола причиной всех бед.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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