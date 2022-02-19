Гороскоп на 20 февраля 2022 года

Гороскоп на 20 февраля 2022 года
Фото: pixabay.com
Звезды советуют уделить время посещению культурных мероприятий

Этот день хорош для новых впечатлений, эмоций и знаний. Астрологи рекомендуют посетить выставку, на которую вы давно хотели сходить, или же побывать в музее. День также благоприятен для новых возможностей в трудовой сфере. Главное – не лениться, и провести активное воскресенье с пользой для своего интеллекта. 

Овен

20 февраля вам стоит заняться приятной физической активностью, например, танцами. Можно также отправиться в небольшое путешествие: оно принесет вам новые эмоции и заметно улучшит состояние. Главное, будьте осторожны с деньгами – есть риск потерять крупную сумму денег. 

Телец 

У вас наблюдается прилив сил, которые обязательно стоит направить в нужное русло для извлечения максимальной выгоды. На работе ожидается борьба за продвижение по карьерной лестнице, однако вам стоит воздержаться от подобного и сосредоточиться на своих умениях. Звезды советуют прислушиваться к друзьям – они могут дать действительно полезный совет. 

Близнецы 

Этот день пройдет для вас максимально легко и непринужденно, прямо как в детстве. Идеальным будет выбраться на природу, а также уделить внимание спа-процедурам, особенно хорошо будет сходить в баню или сауну. Во время отдыха вас может посетить вдохновение, которое в последующем поможет вам решить рабочие вопросы. 

Рак

Скука и рутина – это точно не про 20.02. Вы легко устанавливаете контакт с людьми, притягиваете внимание, а вечером вас ожидает оригинальный и радостный сюрприз, который вы разделите со своей второй половинкой. Однако ложкой дегтя может стать несдержанное обещание от человека, на которого вы положились. 

Лев 

Ваша главная черта в эту дату – целеустремленность. Несмотря на выходной, настроение у вас будет максимально рабочим, поэтому день прекрасно подходит для встреч с деловыми партнерами. Главное, будьте осторожны при подписании документов и важных бумаг – есть риск заключить невыгодную сделку. 

Дева 

Высок шанс поддаться пессимистичному настроению, поэтому звезды рекомендуют проявить настойчивость и инициативность. Старайтесь не обращать внимание на препятствия, которые возникают в рабочих делах. Вечером есть вероятность ухудшения самочувствия – лучше сразу обратиться к врачу. 

Весы

День отличится своим непостоянством и спектром разнообразных эмоций. Старайтесь не обесценивать свои усилия, даже если будет казаться, что ничего не получается. А вот вечер принесет радость и удовольствие – высок шанс провести его с любимым человеком на романтичном свидании. 

Скорпион 

Скорпионы проведут настоящее домашнее воскресенье – самое время для генеральной уборки и наведения порядка в своем жилище. День также благоприятен для покупок и серьезных приобретений. Вообще, постарайтесь провести время семьей за совместным активным досугом. 

Стрелец 

Этому знаку звезды советуют заняться собой и уделить время различным процедурам и салонам. Не жалейте денег на это занятие, главное, что оно позволит вам как следует отдохнуть и расслабиться. Вечером астрологи советуют сделать приятный сюрприз семье. 

Козерог

Время пройдет в динамичном и активном темпе. Звезды сулят изменения, причем во всех сферах жизни. Есть шанс завести интересное знакомство, которое в дальнейшем будет иметь свои последствия. Держитесь подальше от клеветы и сплетен, лучше сконцентрируетесь на себе и любимом человеке. 

Водолей

День хорош для интеллектуального развития и культурного просвещения. Хорошо будут получаться любые начинания в сфере науки и культуры, можно начать изучать книгу или труд, до которых долго не доходили руки. Звезды также советуют прислушаться к себе и понять, в каком направлении вам следует развиваться дальше. 

Рыбы

День обещает быть нестабильным, настроение может быть крайне раздражительным и негативным. Чтобы избавиться от этих ощущений, следует отложить серьезные дела на другой день, а сегодня выбраться на природу, желательно куда-то в солнечное место, чтобы зарядиться энергией и хорошим настроением. 

Марина ДИАНОВА
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