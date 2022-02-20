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В предстоящий понедельник нужно рассчитывать исключительно на собственные силы и полагаться на свой опыт – помощников сегодня ждать неоткуда. У всех друзей в разгар трудовых будней хватает дел. Поэтому придется попотеть.
Овен
Овнам приведется решить не одно дело, чтобы освободиться к вечеру. Но, идя домой, вы будете довольно думать об успехах своего результата и радоваться тому, что смогли сделать больше, чем представляли.
Телец
Тельцам рекомендуется избегать острых углов во избежание семейных драм со скандалами. Решить собственные проблемы можно спокойствием и хладнокровными действиями. Ключ на сей раз лежит в "холоде", с которым нужно вершить дела.
Близнецы
Явно не стоит хвалиться собственными результатами. Во-первых, некрасиво, во-вторых, у людей тоже хватает своих амбиций. Поэтому наживать себе врагов не нужно. От скромности еще никто не умирал, как вы сами знаете.
Рак
Не допускайте проколов на работе – вы на особом счету, а потому не имеете права на ошибку. Не вздумайте проверять эту теорию на достоверность – лишитесь в момент того положения, которое сейчас занимаете.
Лев
Вырисовывается кое-что выгодное, с чего можно поиметь неплохой доход. Важно оказаться в нужное время в нужном месте. Проявляйте гибкость и пронырливость, беритесь за то, за что только можно – пусть другие воротят нос.
Дева
Быстро добиться успеха не проблема, но, правда, кое-что поможет вам махом преодолеть несколько километров. Просто обойдитесь в этот день без споров с коллегами, и все пройдет гладко.
Весы
У Весов дел хоть отбавляй. Настолько, что даже бешеная энергия не позволит их решить. Но это не значит, что нужно убегать волком в лес от работы – просто разгребайте всю кашу, и ваши старания окупятся.
Скорпион
Скорпионам непросто начать ранее начатые дела из-за увеселительных выходных. Нужно встать с нужной ноги и сделать зарядку. Выпили крепкого черного кофе – и скорее вершить историю на работу. Не скучали по работе? А она по вам очень скучала.
Стрелец
Дисциплина и постоянство – вот качества настоящего чемпиона. Только так можно добиться весомого успеха и громко заявить о себе. Помните об этом.
Козерог
Преодолеть вставшие на пути преграды можно, но осторожно. Не неситесь со всей одурью, чтобы не споткнуться и не наступить на пару граблей. Нужно заранее посмотреть на дорогу и отправляться в путь.
Водолей
Принимайте во внимание ранее принятые решения – на этот раз они определяют ваше будущее. Помните, что вы сами решаете свою судьбу, а потому нужно все высчитывать на несколько шагов вперед.
Рыбы
Смена приоритетов не наступает просто так. Или кто-то подталкивает, или сталкиваетесь с тем, чего раньше не замечали. В любом случае, не смотрите на такое явление как на нечто сверхъестественное. Такова жизнь.
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