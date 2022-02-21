Звезды советуют уделить время здоровью и очищению организма

В этот день особым эффектом будут обладать оздоровительные практики, которые вы примените к своему организму. Любая диета в результате даст хороший результат, а упражнения и тренировки пройдут легко и укрепят ваше тело. Астрологи также сулят разрешение проблем, которые сформировались довольно давно, да и в целом все дела будут идти быстро и легко.

Овен

22 февраля обещает вам приятные знакомства и встречи. День хорош для проявления своего таланта, разговоров со своим внутренним "я" и разрешением разногласий внутри себя. В целом звезды советуют сегодня отдохнуть с семьей и близкими, вот только желательно не употреблять алкоголь.

Телец

Звезды советуют вам присмотреться к общению в интернете. Не будьте слишком настороженны к новым знакомствам в сети, и тогда высок шанс, что вы обзаведетесь новыми хорошими друзьями. Если же вы предпочитаете знакомиться по классике, вживую, вам потребуются креатив и настойчивость.

Близнецы

В этот день все буквально будет так, как вы хотите. Первая половина дня принесет вам успехи на работе, возможно крупное предложение, из которого можно будет извлечь выгоду. Вечер же порадует вас романтической встречей, которая вполне может перетечь в отношения.

Рак

Астрологи советуют вам быть более чуткими по отношению к своей второй половинке. Может произойти скандал из-за раздражительности вашего любимого человека. Не ведитесь на эмоции и дайте ему высказаться – так ссора быстро утихнет, и все разногласия будут решены.

Лев

22 февраля станет для вас днем открытий и переосмыслений, причем как в работе, так и в отношениях. Следует быть более внимательными при работе с важными бумагами, чтобы избежать досадных ошибок и утрат. Звезды советуют хорошо подумать, прежде чем давать обещания – есть риск не сдержать слово из-за непредвиденных обстоятельств.

Дева

Ваша общительность буквально выйдет на международный уровень – день хорош для знакомств с иностранцами в интернете, причем с долгосрочной перспективой. Как и Тельцам, вам следует отбросить лишние сомнение и позволить человеку проявить себя. Астрологи обещают, что вы скорее всего не будете разочарованы.

Весы

День сулит преграды и испытания, однако вам стоит сосредоточиться на себе и своих силах и не тратить время на разборки и споры. Таким образом вы отгородитесь от завистников и недоброжелателей и сможете с легкостью выполнить все, что задумали.

Скорпион

В первой половине дня день может не сдаться – возможно плохое самочувствие, упадок настроения без повода и огромный список дел по дому, которые без вас не решатся. Звезды советуют посвятить себя именно ведению домашнего хозяйства. Это поможет организовать пространство вокруг себя и привести в порядок общее состояние организма.

Стрелец

Вам следует быть осторожнее в вопросе финансов. Астрологи не рекомендуют давать в долг большие суммы денег и тратиться на все подряд. Зато в личном плане день будет на высоте – у вас с любимым человеком царят гармония и взаимопонимание. 22 февраля также станет удачным для творческой реализации.

Козерог

Вы мечтательны, как никогда, но на работе это может сыграть с вами злую шутку. Начальство решит, что вы недостаточно серьезно настроены на ведение дел. Кроме того, возможны споры и конфликты с коллегами. Звезды советуют как следует отдохнуть и провести вечер с близкими после тяжелого рабочего дня.

Водолей

Первая половина дня обещает быть напряженной. На вас навалится домашняя рутина и не самые приятные бытовые дела. Более того, есть риск поссориться с близкими людьми на ровном месте. Главное – контролируйте свои эмоции и не делайте поступков, о которых потом пожалеете. Вторая половина будет более спокойной, и вы сможете расслабиться.

Рыбы

В этот день фортуна – ваш лучший друг. На работе высок шанс неплохо продвинуться по карьерной лестнице, причем повышение будет совершенно неожиданным. Главное, не бойтесь действовать и принимать смелые решения. Остаток дня астрологи советуют провести с семьей или близкими друзьями, они по вам очень соскучились.