Астрологи рекомендуют воздержаться от деловых встреч

В этот день следует быть максимально честными, причем не только с окружающими, но и с самим собой. Звезды советуют не бояться проявлять инициативу и не упускать возможность побыть в центре происходящего. А вот от важных встреч по делам и рабочих бумаг лучше избегать, так как есть риск ошибиться по невнимательности.

Овен

Самочувствие 23 февраля вас не порадует, причем как физическое, так и внутреннее. Астрологи рекомендуют воздержаться от посещения людных и шумных мест. Зато вечер принесет хорошие новости и неожиданную встречу.

Телец

Вас порадуют ваши близкие, особенно дети. Их трудолюбие подарит лишь положительные эмоции, поэтому не забудьте вознаградить их за усердие. День хорош также и в романическом плане – вечером обстановка будет максимально подходящей для ужина с любимым человеком.

Близнецы

Постарайтесь относиться с терпением и пониманием к окружающим вас людям. В целом день обещает быть довольно приятным. Днем вероятна встреча с друзьями и получение дохода, а вечер порадует знакомством и свиданием.

Рак

Звезды советуют воздержаться сегодня от обсуждения дел с незнакомыми людьми, есть риск, что вас обманут. Возможно, в этот день вам вернут старый долг, что поднимет вам настроение. В общем период является благоприятным для того, чтобы решить дела с обращениями в официальные организации.

Лев

Нужно быть готовыми к тому, что вам потребуется быть инициативными. Пригодятся также и ваши качества лидера. Вообще день благоприятен для творческой деятельности, а вот от финансовых дел лучше держаться подальше. 23 февраля хорошо также совершить долгожданную поездку.

Дева

Вас будут искушать со всех сторон, поэтому астрологи желают терпения. Возможны перемены на любовном фронте – коллега, которого вы раньше даже не замечали, проявит к вам интерес, однако не торопитесь заводить отношения, они скорее всего не продлятся долго.

Весы

День удачный во всех направлениях. Вы сможете осуществить давние планы, а отношения с вашим любимым человеком выйдут на новый уровень и станут еще доверительнее. Звезды однако не рекомендуют совершать спонтанные поступки – лучше взвесьте решение как следует.

Скорпион

Воздержитесь от посещения людных мест, особенно рынков, есть риск, что вас обманут или украдут деньги. День пройдет удачно, если вы проведете его на природе наедине с собой и совершите внутреннюю перезагрузку.

Стрелец

В этот день вас ожидают приятные новости и встречи. Лучше не оставаться в одиночестве, но и чрезмерно коммуницировать с окружающими также не стоит. Вообще, хорошо 23 февраля побыть с родными и откровенно пообщаться с ними за бокалом вина.

Козерог

Звезды сулят мелкие неприятности, однако они не смогут испортить ваш настрой. День хорош для того, чтобы избавиться от давней вредной привычки и начать придерживаться здорового образа жизни. Не ленитесь, посвятите время домашним делам, а то последнее время у вас их накопилось слишком много.

Водолей

Вы постоянно пытаетесь поменять свою жизнь, и этот день не станет исключением. Вы пока не очень понимаете, что конкретно хотите изменить, поэтому не стоит торопиться с выводами. И будьте осторожны с тратами, иначе потом возможны проблемы с деньгами.

Рыбы

Этот день вы посвятите домашним делам. Не отказывайтесь от помощи друзей, они действительно смогут по настоящему вас поддержать. День также хорош для покупок, которые вы долго планировали. Вечером не стоит сразу идти домой, проведите время на свежем воздухе.

