Волшебный день: в какое время нужно загадать желание 22 февраля 2022 года

Волшебный день: в какое время нужно загадать желание 22 февраля 2022 года
Фото: Утро.ру
В зеркальную дату можно изменить свою судьбу

22 февраля 2022 года – последняя зеркальная дата в этом тысячелетии, поэтому нужно воспользоваться моментом и использовать волшебные свойства этого дня. Правильно загаданное желание в этот день скорее всего обязательно сбудется. 

На протяжении всего дня есть несколько моментов, наиболее удачных для загадывания. Это время, в котором присутствуют одни двойки. Например, 02:02, 20:20, 20:22, 22:22 и так далее. 

Многие думают, что достаточно произнести свою мечту вслух, и тогда вселенная ее осуществит, однако это не совсем так. Чтобы желания сбылись, их обязательно нужно прописать от руки. Таким образом, список буквально закрепится у вас в голове, и вы будете постоянно идти к своей цели. Важно также писать желания не в будущем, а в настоящим времени. Например, "У меня есть дом моей мечты", а не "У меня будет дом моей мечты". И главное, пишите свои желания, а не просите за других. 

Кстати, традиция заключать браки в красивую дату действительно имеет смысл. Дело в том, что подобные дни обладают мощнейшей энергетикой, поэтому если люди расписываются по любви, их союз будет счастливым и долговечным. 

В эту дату также важно не проявлять негативные эмоции, не создавать конфликты и проводить время в окружении близких людей. Не рекомендуется лениться, иначе дальнейшие дела будут идти в неуверенном темпе и могут не получиться. 

Ранее "Утро" писало про то, какие мужчины склонны к изменам в зависимости от своего имени. 

Марина ДИАНОВА
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