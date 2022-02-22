Вассерман рассказал всю правду о магических свойствах 22 февраля 2022 года

Вассерман рассказал всю правду о магических свойствах 22 февраля 2022 года
Анатолий Вассерман. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заключенный в этот день брак действительно будет долгим и счастливым

Журналист и политический деятель Анатолий Вассерман рассказал о дате 22 февраля 2022 года, которую многие считают магической. По его словам, научно доказано, что никакое число не может обладать волшебными свойствами, однако брак, заключенный в этот день, действительно может быть более счастливым и крепким. 

Дело в том, что когда человек верит в магическую особенность какого-то числа, он намного больше заряжен на то, чтобы все действительно получилось и сложилось. Таким образом, люди, которые хотят расписаться в красивую дату, верят, что от этого их брак станет крепче, и прилагают больше усилий для того, чтобы это оказалось так.

Подобное явление Вассерман назвал психологическим акцентированием внимания. Он отметил, что подобный механизм срабатывает и на другие вещи. В частности, хорошим примером могут служить исторические события, которые произошли в знаковые даты. Люди, которые совершали грандиозные поступки в такие дни, были изначально заряжены на успех, поэтому у них все получалось. 

Ранее "Утро" писало о том, в какой момент нужно загадывать желание 22 февраля 2022 года, чтобы оно сбылось. Время должно состоять лишь из двоек, например, 00:22, 02:02, 20:20, 22:22 и так далее. Важно также записать желания на бумажку, чтобы они обязательно осуществились. 

Источник: Парламентская газета ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров

После призывов США к Зеленскому покинуть Киев из Борисполя вылетел загадочный самолет

Судно направляется в западную Европу

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей