Заключенный в этот день брак действительно будет долгим и счастливым

Журналист и политический деятель Анатолий Вассерман рассказал о дате 22 февраля 2022 года, которую многие считают магической. По его словам, научно доказано, что никакое число не может обладать волшебными свойствами, однако брак, заключенный в этот день, действительно может быть более счастливым и крепким.

Дело в том, что когда человек верит в магическую особенность какого-то числа, он намного больше заряжен на то, чтобы все действительно получилось и сложилось. Таким образом, люди, которые хотят расписаться в красивую дату, верят, что от этого их брак станет крепче, и прилагают больше усилий для того, чтобы это оказалось так.

Подобное явление Вассерман назвал психологическим акцентированием внимания. Он отметил, что подобный механизм срабатывает и на другие вещи. В частности, хорошим примером могут служить исторические события, которые произошли в знаковые даты. Люди, которые совершали грандиозные поступки в такие дни, были изначально заряжены на успех, поэтому у них все получалось.

Ранее "Утро" писало о том, в какой момент нужно загадывать желание 22 февраля 2022 года, чтобы оно сбылось. Время должно состоять лишь из двоек, например, 00:22, 02:02, 20:20, 22:22 и так далее. Важно также записать желания на бумажку, чтобы они обязательно осуществились.