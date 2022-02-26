Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на воскресенье

Что ждет нас 27.02.2022, расскажут звезды



Овен

Овнам сейчас не время расслабляться. Звезды советуют не откладывать дела в долгий ящик и как следует потрудиться. Ваше усердие обязательно будет вознаграждено – укрепится не только финансовое положение, но и репутация.

Телец

У Тельцов 27 февраля день будет спокойный. Звезды не рекомендуют хитрить с окружающими – иначе обман обязательно вскроется. Уделите время близким – погуляйте с детьми, сходите в кино со второй половиной, устройте уютный семейный ужин.

Близнецы

Представителям этого знака зодиака пора подумать о заслуженном отдыхе. Напряженный рабочий период прошел, так что можно с чистой совестью планировать отпуск. Расслабиться и забыть о заботах – то, что вам сейчас нужно.

Рак

27 февраля – весьма неоднозначная дата для Раков. Весь день вас будут преследовать различные искушения. Здесь главное сохранять трезвость ума и решить для себя, что для вас неприемлемо. Сиюминутная выгода может плохо отразиться на будущем.

Лев

Львы 27 февраля будут полны сил. Любая задача будет решена, говорят звезды. В ближайшем будущем возможны выгодные деловые переговоры. Не исключена и долгая командировка.

Дева

Девам звезды не советуют и дальше откладывать решение насущных проблем. Постарайтесь не откровенничать с малознакомыми людьми. Вечер проведите в спокойной обстановке, чтобы восстановить энергию.

Весы

27 февраля лишняя откровенность может выйти боком. Не стоит делиться своими планами с людьми, которых вы плохо знаете. Если вы с кем-то поссорились, день удачен для налаживания отношений.

Скорпион

27 февраля – благоприятный день для сделок и крупных покупок. В личных отношениях, возможно, не все будет гладко. Держите эмоции под контролем – иначе вероятна крупная ссора.

Стрелец

Воскресенье – неудачный день для финансовых операций. Постарайтесь не брать крупных кредитов. День хорош для оздоровительных процедур.

Козерог

Постарайтесь завершить текущие проекты. Иначе они могут затянуться. Вечер проведите в расслабленной атмосфере. Хороший день для постановки целей на будущее.

Водолей

Представителям этого знака звезды советуют уделить внимание любимому человеку. Устройте романтическое свидание, это освежит отношения. День благоприятен для путешествий.

Рыбы

Воздержитесь от обмана – ваша ложь рано или поздно вскроется. Последствия могут быть весьма неприятными, предупреждают звезды. Будьте осторожны с малознакомыми людьми – возможно, вами манипулируют.