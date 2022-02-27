Гороскоп на 28 февраля 2022 года

Гороскоп на 28 февраля 2022 года
Fred de Noyelle / GODONG/www.globallookpress.com
Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Последний день зимы – отличное время, чтобы наладить добрые отношения с начальством, пообщаться, поискать союзников и друзей, решить домашние и семейные проблемы. Действовать, однако, будет непросто – придется поимпровизировать и в определенной степени рискнуть.

Овен

Успех реален, если трезво подходить к решению задачи и прислушиваться к советам знающих людей. Но не нужно забывать, что опыт позволяет обращаться к внутренней интуиции и принимать решения с пользой для себя.

Телец 

Рассеянность стоит не только серьезных потерь, но и грозит лишней головной болью, которой вы непременно обеспечите себя после того, как сядете в лужу. Помните об этом. Трудности добавятся и в личной жизни – все может обвалиться из-за эффекта домино.

Близнецы

Внимание к деталям с аккуратностью позволят с точностью произвести нужные расчеты и предсказать все риски, оценку которых вам нужно подготовить на ближайшие месяцы. Тут дело во многом заключается в вашем собственном профессионализме.

Рак 

Неопределенность и путаница в делах преследуют вас не один день. Значит, пора остановиться и подумать, что же не так. А потому нужно отложить подписание необходимых бумаг на пару дней, чтобы дать себе время на раздумья.

Лев 

Не исключен прогресс на работе и в финансовых делах. Впрочем, оба процесса идут параллельно. А потому нужно готовиться к самому лучшему и настраиваться на покорение всего мира. Все страхи – в сторону.

Дева

Девам необходимо проявить в деле самое живое участие и заинтересованность. Настойчивость и еще раз настойчивость – только так вы возьмете в руки удачу, после чего нацелитесь уже на что-то более серьезное и стоящее. Процесс должен быть постепенным.

Весы

Весам не светит на этот раз продвижение по карьерной лестнице. Но это не значит, что все дороги закрыты – просто Вселенная вас испытывает на прочность, чтобы наделить чем-то куда более серьезным и ответственным.

Скорпион

Вам все по плечу. Главное – знать, от чего необходимо отталкиваться. Избавьтесь от раздражительности, избегайте ошибок, поэтому работайте всегда на трезвую голову.

Стрелец

Стрельцам придется заниматься рутинными и скучными делами, от которых, увы, пока что никуда не деться. А потому перенесите все важные встречи на несколько дней – сейчас у вас полно работы.

Козерог

Можно рассчитывать на успех даже в самых фантастических затеях. Творчество не знает границ, а потому никого и ничего не бойтесь.

Водолей 

Успех близок, но все сосредоточено исключительно в ваших руках. Настойчивость и профессионализм – вот то, что всегда отличает лучших от всех остальных.

Рыбы

В понедельник ожидаются постоянные завалы, к которым нужно привыкнуть. Ничего не поделать, такова жизнь и ее прелести. Потом можете отдохнуть и расслабиться.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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