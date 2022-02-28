Гороскоп на 1 марта 2022 года

Гороскоп на 1 марта 2022 года
Фото: pixabay.com
Первый весенний день многим пинесет многим прилив энергии и желание перемен

Астрологи утверждают, что 1 марта многие знаки зодиака будут готовы к усердной работе и принятию смелых решений. Звезды советуют дать себе отдых и время для перезагрузки. 

Овен

Самое время сосредоточиться на своих потребностях и мечтах. Проявите заботу по отношению к себе – не перенапрягайтесь, сделайте приятную покупку или попробуйте что-то, что давно не могли себе позволить. Расслабляющая ванна станет хорошим завершением вечера. Если вы пока не нашли вторую половинку, то совсем скоро вы повстречаете человека, отношения с которым будут развиваться стремительно. 

Телец

Вы не терпите несправедливости в работе. Сотрудники могут обратиться к вам за помощью, ведь вы со всей душой относитесь к своему дело. Не отказывайте им в помощи. Проявите аккуратность в обращении с финансами, и тогда вы с легкостью сможете восполнить возникший когда-то недостаток. В этот день будьте подвижны и активны, но помните о чередовании активности и отдыха. 

Близнецы

Вы находитесь в правильном окружении. Не исключено, что кто-то из окружающих тайно в вас влюблен. В работе стоит браться за те проекты, которые вызывают у вас положительный отклик. В этот день вы справитесь даже со сложными задачами. К вечеру вы почувствуете желание что-то поменять в жизни, а также исправить те моменты, из-за которых вы переживаете уже долгое время. Благоприятный день с точки зрения финансов. 

Рак

Энергия вас переполняет. Вам хочется сделать все максимально быстро, однако есть риск перенапряжения. Не совершайте резких движений, если вы взвинчены или расстроены. В первый весенний день позвольте себе расслабиться и выстроить стену от повседневного хаоса. Благоприятный день для свиданий – вы останетесь приятно удивлены и ощутите готовность к серьезным отношениям. Для пар этот день хорошо подойдет для составления планов на будущее. 

Лев

Вы трудолюбивы и любите соперничество в работе. Порой, за наилучший результат вы соревнуетесь даже сам с собой. Не упускайте из вида четкие задания и не соглашайтесь на меньшее. Огромную пользу в этот день принесут общение и групповая работа. Вы почувствуете уверенность в своих знаниях и сможете сосредоточиться на своем карьерном пути. Вечером поблагодарите себя за усердную дневную работу. Вкусный ужин и интересный сериал наполнят вас энергией на следующий день. 

Дева

Вы с легкостью демонстрируете свои чувства и ставите себя на первое место. В ваших любовных отношениях наступил период укрепления связи с партнером. Избегайте неоправданных трат – в этот день легко попасться на уловки маркетинга. Будьте внимательны к ценам и пользуйтесь скидками. Работа 1 марта принесет вам настоящее удовольствие. Вы полны идей, креатива и четко понимаете цели. Ваше умение общаться сыграет вам на руку. 

Весы

В это день не будет места грусти и переживаниям. Благоприятный день для занятий спортом и активных прогулок. Вы получите удовольствие от своей независимости. Возможно, сейчас вам не нужны новые отношения. Влюбленные также почувствуют потребность в свободе и личном времени. Избегайте необоснованной ревности. Человеку важно бывать наедине с собой и делать что-то в одиночку. Вам необходимо разнообразие и больше общения, иначе начнутся конфликты. 

Скорпион

Вам хочется обновления, порядка, свободного пространства и новых возможностей. Займитесь уборкой, выбросьте накопившиеся за зиму ненужные вещи. Благоприятный день для организации рабочего пространства. Вы прекрасно справляетесь с работой без чьей-либо помощи, но не забывайте, что не все способны трудиться в таком режиме. В этот день лучше избежать лишних трат. Вы стремитесь к духовному балансу и спокойствию. У вас есть все шансы выстроить новый жизненный ритм. 

Стрелец

Яркий и эмоциональный день с точки зрения любви. Представители знака без отношений находятся в поиске второй половинки и даже проводят свидание. Те, кто уже нашел партнера, почувствуют искренность и привязанность возлюбленного. В работе вы используете новые методики. Не отходите от ключевых принципов вашей компании. Этот Хороший день для планирования и распределения денежных средств. 

Козерог

Энергия переполняет вас. Вы готовы к вызовам судьбы и не боитесь сложностей. Постарайтесь расслабиться и переключится, в противном случае эмоции переполнят вас, и вы не сможете с ними совладать. Ванна с пеной, любимый десерт, просмотр комедии в компании близких позволят вам переключиться. Вы пользуетесь своей харизмой для достижения рабочих целей. В отношениях с партнером нарастает градус чувств. Хороший день для планирования совместного будущего. 

 Водолей

Вы имеете преимущество на финансовом поле и не упускаете выгодных предложений. Если вы совершили ошибку, не теряйте настрой и не сдавайтесь. Возможность выразить себя позволит вам добиться признания окружающих. Вы энергичны и чувствуете, что способны достигнуть большего. Активный отдых или интенсивная тренировка помогут вам сохранить энергию на длительный период. 

Рыбы

Помните, что работа не должна забирать у вас все время и силы. Проведите этот день в любви и позвольте чувствам взять верх над разумом. Вас ожидает красивое начало дня. К вечеру вам захочется проявить мягкость и нежность, и это привлечет вашего возлюбленного. Подходящий день для определения следующих шагов в отношениях. В этот день вы будете настроены флиртовать, однако не будьте слишком настойчивы – не каждый может похвастаться такой же страстностью, как у вас.

Ранее астролог рассказала, как знакам зодиака стоит вести себя в марте.  

Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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