Гороскоп на 2 марта 2022 года

Гороскоп на 2 марта 2022 года
Фото: depositphotos.com
продолжениеГороскоп на 3 марта 2022 года
В этот день звезды советуют заняться сменой имиджа

Начало весны – отличное время для перемен, поэтому звезды советуют начать обновления с имиджа и гардероба. День также хорош для того, чтобы совершись новые покупки или даже отправиться к короткую поездку. Вообще следует сделать то, что откладывали уже долгое время. 

Овен

В этот день вас может ожидать конфликт со второй половиной, поэтому астрологи рекомендуют держать себя в руках и контролировать свои слова и действия. Также не стоит заключать сделки по недвижимости, лучше отложить их на другое время. 

Телец 

Вас может настигнуть разочарование – то, чего вы так долго ждали и практически добились, в последний момент ускользнет из рук. Однако это не повод уходить в депрессию и бросать все свои задумки, удача еще обязательно вам улыбнется. 

Близнецы 

День хорош для работы над собой, причем как внешне, так и внутренне. Если вы хотели составить себе план питания для похудения, но никак не решались, то теперь самое время это сделать. Только подходите к этому вопросу осознанно и не навредите своему организму жесткой диетой. 

Рак

Во время покупок следует быть осторожнее с деньгами – есть риск потратить крупные суммы на ненужные вещи. Вечер может принести вам встречу с человеком, с которым вы почувствуете душевное родство и привязанность. 

Лев 

Постарайтесь в этот день забыть о своих тревогах и как следует отдохнуть. Только не отправляйтесь на шоппинг в качестве терапии – звезды рекомендуют вам провести время подальше от города и суеты на свежем воздухе, вдали от людей. 

Дева

В этот период вас ждет большое количество работы, и из-за этого может страдать ваша личная жизнь. Вы слишком мало времени уделяете второй половине, поэтому вероятна ссора с любимым человеком. Не забывайте, что работа – не повод отдаляться от близких. 

Весы

Астрологи с уверенностью утверждают, что это ваш день. Энергия буквально хлещет из вас, поэтому вы с легкостью справитесь со всеми задачами и планами. В конце дня вас и ваших близких будет ждать хорошая новость. 

Скорпион

Уделите внимание своему здоровью. Если чувствуете, что начались какие-то проблемы с организмом, не откладывайте поход к специалисту в долгий ящик. В рабочем плане день обещает быть интересным, не исключены повышения и начало интересного проекта. 

Стрелец 

Вы накопили слишком много дел, поэтому этот день астрологи рекомендуют посветить их решению, иначе потом будет намного сложнее справиться со всеми задачами. Не забудьте позвонить родителям и поговорить с ними по душам, им вас часто не хватает. 

Козерог 

В этот день есть риск поссориться с любимым человеком. Именно от вас будет зависеть, как быстро решится конфликт. Не будьте упрямыми и сделайте первый шаг для применения, чтобы сохранить отношения. И осторожнее с острыми предметами, есть риск поранить руку. 

Водолей 

2 марта от представителей этого знака отвернется фортуна, поэтому постарайтесь не участвовать в рисковых мероприятиях, где нужна удача. Кроме того, избегайте споров на работе. А вот от поддержки друзей лучше не отказываться, они вам смогут очень сильно помочь. 

Рыбы

День хорош для отдыха в кругу близких людей. Не исключаются сюрпризы от любимого человека, вас может ждать серьезный, но приятный разговор. В целом звезды советуют Рыбам готовиться к переменам в жизни, которые станут началом новой главы. 

Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

Захарова рассказала о плане Запада уничтожить все российское

В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей