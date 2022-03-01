В этот день звезды советуют заняться сменой имиджа

Начало весны – отличное время для перемен, поэтому звезды советуют начать обновления с имиджа и гардероба. День также хорош для того, чтобы совершись новые покупки или даже отправиться к короткую поездку. Вообще следует сделать то, что откладывали уже долгое время.

Овен

В этот день вас может ожидать конфликт со второй половиной, поэтому астрологи рекомендуют держать себя в руках и контролировать свои слова и действия. Также не стоит заключать сделки по недвижимости, лучше отложить их на другое время.

Телец

Вас может настигнуть разочарование – то, чего вы так долго ждали и практически добились, в последний момент ускользнет из рук. Однако это не повод уходить в депрессию и бросать все свои задумки, удача еще обязательно вам улыбнется.

Близнецы

День хорош для работы над собой, причем как внешне, так и внутренне. Если вы хотели составить себе план питания для похудения, но никак не решались, то теперь самое время это сделать. Только подходите к этому вопросу осознанно и не навредите своему организму жесткой диетой.

Рак

Во время покупок следует быть осторожнее с деньгами – есть риск потратить крупные суммы на ненужные вещи. Вечер может принести вам встречу с человеком, с которым вы почувствуете душевное родство и привязанность.

Лев

Постарайтесь в этот день забыть о своих тревогах и как следует отдохнуть. Только не отправляйтесь на шоппинг в качестве терапии – звезды рекомендуют вам провести время подальше от города и суеты на свежем воздухе, вдали от людей.

Дева

В этот период вас ждет большое количество работы, и из-за этого может страдать ваша личная жизнь. Вы слишком мало времени уделяете второй половине, поэтому вероятна ссора с любимым человеком. Не забывайте, что работа – не повод отдаляться от близких.

Весы

Астрологи с уверенностью утверждают, что это ваш день. Энергия буквально хлещет из вас, поэтому вы с легкостью справитесь со всеми задачами и планами. В конце дня вас и ваших близких будет ждать хорошая новость.

Скорпион

Уделите внимание своему здоровью. Если чувствуете, что начались какие-то проблемы с организмом, не откладывайте поход к специалисту в долгий ящик. В рабочем плане день обещает быть интересным, не исключены повышения и начало интересного проекта.

Стрелец

Вы накопили слишком много дел, поэтому этот день астрологи рекомендуют посветить их решению, иначе потом будет намного сложнее справиться со всеми задачами. Не забудьте позвонить родителям и поговорить с ними по душам, им вас часто не хватает.

Козерог

В этот день есть риск поссориться с любимым человеком. Именно от вас будет зависеть, как быстро решится конфликт. Не будьте упрямыми и сделайте первый шаг для применения, чтобы сохранить отношения. И осторожнее с острыми предметами, есть риск поранить руку.

Водолей

2 марта от представителей этого знака отвернется фортуна, поэтому постарайтесь не участвовать в рисковых мероприятиях, где нужна удача. Кроме того, избегайте споров на работе. А вот от поддержки друзей лучше не отказываться, они вам смогут очень сильно помочь.

Рыбы

День хорош для отдыха в кругу близких людей. Не исключаются сюрпризы от любимого человека, вас может ждать серьезный, но приятный разговор. В целом звезды советуют Рыбам готовиться к переменам в жизни, которые станут началом новой главы.