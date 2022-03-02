Звезды советуют следовать голосу разума

3 марта будет сложно сконцентрироваться на делах – многие сейчас настроены на то, чтобы размышлять, а не действовать. Разговоры могут оказаться пустыми, однако шанс узнать что-то важное все же есть. Главное, будьте разумны, и не полагайтесь лишний раз на интуицию.

Овен

Если вам предложат помощь, не спешите от нее отказываться. Вполне возможно, что вы обзаведетесь союзниками на долгое время. День также благоприятен для общения с друзьями – взаимопонимание с ними будет на самом высоком уровне.

Телец

В этот день вам придется сдерживать свои эмоции. Вам будет казаться, что все вокруг нарочно пытаются спровоцировать вас, однако окружающие лишь хотят понять ваши действия. Чтобы сохранить важные отношения, старайтесь обсуждать проблемы спокойно.

Близнецы

Вы будете больше спорить, нежели решать важные дела, это может привести к тому, что придется разгребать большое количество долгов. День не слишком благоприятен для постройки планов и целей на будущее – вы будете сомневаться в правильности приоритетов.

Рак

Даже столкнувшись с трудностями, вы будете смело смотреть им в лицо. Все дела в этот день решаются с особым энтузиазмом, благодаря этому все, за что вы беретесь, будет получаться. Главное, не ждите поддержки извне и рассчитывайте только на себя.

Лев

В этот день ваша коммуникабельность будет очень кстати. Вам придется общаться с большим числом людей, причем к каждому выбирая определенный подход. Если вы используете свое обаяние, то есть шанс обзавестись перспективными знакомствами.

Дева

Дела в этот день будут даваться очень непросто, сложится ощущения, что они бесконечны и никогда не закончатся. Помимо этого, окружающие будут сильно раздражать, возможна конфликтная ситуация. Однако если вы правильно себя поведете, то извлечете важный опыт из этого дня.

Весы

Вам потребуется много времени чтобы понять, как правильно повести себя в сложившейся ситуации. Чтобы получить поддержку от второй половинки, стоит полностью открыться и искренне рассказать о том, что вас беспокоит. Полезно также будет выговориться малознакомому человеку.

Скорпион

Будьте осторожнее с людьми, которые занимают руководящие должности, от них может зависеть ваша карьера. Лучше воздержаться от резких слов в их адрес, чтобы избежать конфликта. При решении личных вопросов не торопитесь, холодным рассудком оцените все исходы, и лишь после этого принимайте решение.

Стрелец

В этот день окружающие будут пытаться отвлечь вас от важных дел, но вам следует сосредоточиться и отложить разговоры на более подходящее время. Звезды советуют 3 марта как следует следить за информацией от коллег, в будущем она может сильно пригодиться.

Козерог

От вас будут просить помощи, не спешите отказывать в ней – в будущем человек сможет очень кстати оказать услугу за услугу и в целом стать для вас надежным товарищем. Вообще многое будет зависеть от вашего настроя. В спокойном состоянии вы сможете решить все поставленные задачи.

Водолей

Проблемы в этот день будут решаться словно по щелчку пальцев. Вы инициативны, доброжелательны, благодаря этому окружающие поддержат ваши начинания. Вечером не исключена вероятность знакомства с представителем противоположного пола, которая может перейти в полноценные отношения.

Рыбы

Если для вас что-то действительно важно, то 3 марта вы с успехом это сделаете, даже если раньше это казалось невозможным. Астрологи рекомендуют обратить внимание на новые лица в коллективе – знакомство с ними может оказаться весьма полезным.

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