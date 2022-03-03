Гороскоп на 4 марта 2022 года

Гороскоп на 4 марта 2022 года
Фото: Утро.ру
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Астрологи рекомендуют уделить время любимому хобби

В этот день рутинные дела будут навевать скуку и уныние, однако это не повод отчаиваться. Наоборот, следует вспомнить о делах и хобби, которые по-настоящему вам нравятся и дарят положительные эмоции. Хорошо также встретиться с друзьями и поговорить на отвлеченные темы, сейчас это всем необходимо. 

Овен 

День хорош для построения долгосрочных планов и перспектив. Вы будете окружены знакомыми людьми и проведете время в приятной компании. Также есть шанс увлечься новым делом, которое раньше вас совсем не привлекало. 

Телец 

Если не найти для себя занятие, есть риск впасть в депрессивное настроение, так что 4 марта звезды советуют не сидеть без дела и направить энергию в нужное русло. С высокой вероятностью ваш близкий человек поможет о помощи, и вы будете этому только рады. 

Близнецы 

В этот день с вами будет пребывать фантазия, и в целом настрой сохранится довольно творческий и позитивный. Периодически могут возникать разногласия с близким окружением, поэтому астрологи рекомендуют проявить терпение и дать людям время на осознание вашей правоты. 

Рак

День благоприятен для решения вопросов, связанных с деньгами. Не исключена неожиданная прибыль, причем довольно крупного размера. В целом все дела пройдут, как надо, однако будьте осторожнее со здоровьем. В обманчивую весеннюю погоду легко простудиться. 

Лев 

Найдите возможность увидеться с близкими, по которым вы соскучились. Хорошо также будет зарыть давний топор войны и помириться с человеком, который держит на вас обиду. День также хорош для любых творческих начинаний и новых открытий. 

Дева 

4 марта может начаться с трудностей на работе, вам будет казаться, что все буквально валится из рук и ничего не получается. Звезды советуют не отчаиваться и немного подождать – помощь придет оттуда, откуда вы ее совершенно не ждали. А вечером ждите хорошие новости. 

Весы

Ваше оружие на эту дату – уверенность в себе. Она поможет справиться даже с самой сложной ситуацией и не потерять веру в успех дела. Есть шанс, что вы придумаете новую идею, которая в будущем воплотиться во что-то масштабное. А вот дома могут возникнуть мелкие бытовые неприятности. 

Скорпион 

В этот день есть риск поссориться с домочадцами из-за мелочей. Вообще вы довольно вспыльчивы и злитесь по пустякам, а окружающие искренне недоумевают, что случилось. Астрологи рекомендуют вам охладить свой пыл и прислушаться к чужой точке зрения. 

Стрелец 

Вам предоставится возможность сделать приятный сюрприз любимому человеку, причем от его эмоций вы получите не меньше удовольствия, чем он вашего подарка. День хорош для небольшого путешествия и смены обстановки, такж есть шанс освоить полезный навык. 

Козерог 

Появление старых добрых знакомых станет для вас очень неожиданным и приятным. Вообще используйте этот день для общения с коллегами и близкими, а также не упустите удачу – она на вашей стороне, важно лишь правильно ей воспользоваться. 

Водолей 

Звезды рекомендуют посвятить время контакту с единомышленниками. Вместе вы сможете воплотить яркие идеи в реальность. А вот медлительные люди будут сильно вас раздражать и выводить на эмоции. Вечером следует отдохнуть и как следует выспаться. 

Рыбы 

Астрологи предупреждают: не нужно верить всем подряд. Люди могут воспользоваться вашей добротой и доверчивостью, и в результате вы останетесь с финансовыми убытками. Лучше заняться новыми покупками – инвестируйте деньги в нужную вещь, которую давно хотели приобрести. 

Ранее "Утро" писало о политически важном предсказании Нострадамуса.

Марина ДИАНОВА
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