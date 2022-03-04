Гороскоп на 5 марта 2022 года

Гороскоп на 5 марта 2022 года
Фото: Утро.ру
Звезды советуют применить упорство в рабочих делах

День обещает быть продуктивным и насыщенным в рабочем плане. Любые цели и начинания пойдут в гору, если вы проявите чуть больше упорства и уверенности в себе. Даже если что-то начнет складываться не так, не волнуйтесь. Благодаря помощи близких людей и хороших коллег в итоге вы достигнете лучших результатов. 

Овен 

Из-за вашего переменчивого настроения возможен конфликт и даже ссора с окружающими людьми. Постарайтесь избегать раздражающих факторов и не находиться в толпе людей. Если же коммуникация необходима, держите себя в руках и сдерживайте агрессию. 

Телец 

В этот день вы сможете понять, что хотите сделать выбор в пользу надежного спутника жизни, а не мимолетных отношений. Именно поэтому вам стоит взять паузу и перестать искать любовь – она придет к вам сама, в самый неожиданный момент. А пока посвятите время себе и отдохните от жизненных перемен. 

Близнецы 

Энергия 5 марта бьет через край, поэтому стоит направить ее в нужное русло. Полезно будет заняться спортом, например, сходить в фитнес или бассейн, или же просто устроить пешую прогулку по городу, желательно с близкими людьми. В этот день вы сможете заразить всех своим позитивным настроем. 

Рак 

Звезды советуют вам с большей ответственностью отнестись к обещаниям, которые вы даете. В личной жизни же постарайтесь быть менее доверчивыми и прежде всего полагаться на разум. Вечер лучше посвятить отдыху и развлечениям, чтобы избавиться от накопленного за день негатива. 

Лев 

Астрологи настоятельно рекомендуют с большей серьезностью подойти к вопросу своего здоровья. Ваш организм ослаблен, а нестабильное эмоциональное состояние может лишь усугубить проблемы с иммунитетом. Пропейте курс витаминов, чтобы войти в весну с крепким здоровьем и хорошим настроением. 

Дева

Этот день – сплошная фортуна, причем она может как быть на вашей стороне, так и отвернуться от вас. Поэтому не стоит удивляться любому исходу дел. Главное, здраво оценивайте свои силы, прежде чем приступить к новому проекту или согласиться выполнить ответственное задание. 

Весы 

С переменчивым настроением столкнутся 5 марта и представители данного знака зодиака. В вашем случае это может привести к ссоре с семьей. Зато в личной жизни все складывается максимально удачно – ваш любимый человек станет для вас настоящей опорой и поддержит в самую трудную минуту. 

Скорпион 

В этот день вас могут посетить тревожные мысли, причем в самых больших количествах. Постарайтесь отвлечься от забот и расслабиться хотя бы на время. Для этого уделите внимание себе, сходите на приятные процедуры или займитесь спортом – вашему телу просто необходима разрядка. 

Стрелец 

Если вы давно планировали какое то дело, но никак не решались его реализовать, самое время действовать и больше не откладывать планы в дальний ящик. День максимально подходит для того, чтобы осуществить перемены в жизни. Главное, не бойтесь, и смело смотрите в будущее. 

Козерог 

Рабочие дела могут пойти не слишком удачно. Есть риск упустить важное для вас предложение, поэтому постарайтесь не начинать новые дела. Делайте то, что умеете лучше всего, и тогда старания окупятся. Вечером ждите приглашения на свидание. 

Водолей 

День хорош для перемен как в рабочих, так и в личных делах. Вам могут существенно помочь в развитии нового проекта, не исключены новые деловые связи. Личная жизнь также порадует – отношения со второй половиной выйдут на новый уровень. 

Рыбы 

Вероятна ссора с любимым человеком из-за денежных вопросов. Поводом для конфликта старите неприятная мелочь, однако если вы не усмирите свои эмоции, вы еще долго не сможете наладить отношения. Звезды советуют отложить решение неприятного вопроса на потом и сосредоточиться на более важных вещах. 

Ранее "Утро" писало о том, какие знаки зодиака могут оказаться в долговой яме. 

Марина ДИАНОВА
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