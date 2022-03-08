Гороскоп на 8 марта 2022 года

Гороскоп на 8 марта 2022 года
Фото: pixabay.com
Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Что сулят звезды во вторник, читайте в нашем материале.

Овен

Смело заключайте сделки – удача повернется к вам лицом. Не исключены конфликты с близкими – контролируйте эмоции и старайтесь держать себя в руках.

Телец

Тельцам 8 марта выпадет шанс уладить финансовые проблемы. Если у вас сложная ситуация на личном фронте – день благоприятен для налаживания отношений со второй половиной.

Близнецы

Приятный день сулят звезды представителям этого знака. 8 марта вас ждут сюрпризы. Астрологи советуют тщательнее следить за здоровьем – высок риск простудиться.

Рак

У Раков день благоприятен в деловом плане. Переговоры и сделки пройдут как по маслу. Тем, кто намерен сменить работу, звезды советуют не торопиться и все еще раз обдумать.

Лев

У Львов 8 марта – романтический день. Тем, кто уже нашел вторую половину, звезды сулят подарки и сюрпризы. Одиноким Львам предстоит романтическое знакомство.

Дева

Девам звезды советуют задуматься о здоровье. Самое время посетить врача, сдать необходимые анализа. Постарайтесь следить за питанием и уделять время физической активности.

Весы

Сегодня ваша эмоциональность может сыграть с вами злую шутку. Постарайтесь не давать волю гневу или раздражению. Иначе вероятен конфликт, который надолго затянется.

Скорпион

8 марта одинокие представители этого знака, возможно, встретят свою вторую половину. Тем, кто уже счастлив в отношениях, звезды советуют устроить романтическое свидание с любимым человеком.

Стрелец

Звезды не советуют и дальше откладывать решение накопившихся проблем. Затягивание лишь усугубит кризис. Вечером проведите время с семьей, в спокойной обстановке. Это поможет восстановить силы и настроиться на продуктивную работу.

Козерог

Благоприятный день для начала проектов, заключения сделок и крупных покупок. Не забывайте о здоровье, особенно если работаете в офисе. Найдите время для занятий спортом.

Водолей

8 марта звезды советуют плыть по течению. Слишком бурная деятельность только отнимет силы, а результаты, увы, не будут ощутимыми. Уделите время семье.

Рыбы

Рыбам звезды рекомендуют заключать сделки и договоры с осторожностью. Не исключено, что вас захотят обмануть. Неблагоприятный день для начала романтических отношений. Вечером, возможно, вы получите приятное известие.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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