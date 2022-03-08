Гороскоп на 9 марта 2022 года

Гороскоп на 9 марта 2022 года
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Как провести день с пользой, подскажут звезды

9 марта звезды советуют провести в напряженной умственной деятельности, а также творческих занятиях. Вообще, начало весны лучше всего подходит для реализации внутреннего "я", поэтому подумайте, прежде всего, о себе.

Овен

Если день полон разочарований и неурядиц, не надо уходить в отчаяние и опускать руки – такая тактика хуже всего. Нужно внимательнее оценить все риски и работать на холодную голову. Только так можно выйти из положения – и даже достичь победы.

Телец

Отличное время для творческой активности. Тут подойдет прогулка в одиночестве или даже в кругу близких вам людей – впрочем, можно сделать и то, и другое.

Близнецы

У Близнецов могут начаться ощутимые трудности в делах финансовых. А потому нужно на время отложить переговоры и всякого рода дела, которые не требуют сейчас первой срочности.

Рак

День, в который все тайное наконец-то станет явным. Период полнейшего внутреннего спокойствия и умиротворения. А приятные знакомства завершатся бурным романом.

Лев

Львам следует проявлять самую максимальную внимательность. Круговорот дел неумолим и вечен, но и о себе забывать не следует. Не совершайте прошлых ошибок.

Дева

Девам лучше всего позаботиться о себе и внутреннем здоровье: самое время поправить на спокойной прогулке расшатанные от нелегкой работы нервы.

Весы

Звезды рекомендуют не мешкаться и взять при первом же удобном случае инициативу в собственные руки. Если пойдете и дальше у страсти на поводу, можете лишиться всего того, что так любите и цените.

Скорпион

Скорпионам не следует зацикливаться на собственных неудачах. Просто поймите, что это – ваш собственный просчет, который происходит из-за человеческого фактора. В жизни не бывает ничего упорядоченного и идеального.

Стрелец

Стрельцам стоит начат признавать собственные ошибки. Во-первых, себя нельзя бесконечно обелять и оставаться в стороне от происходящего. Во-вторых, не столько наказуема инициатива, сколько ее отсутствие. 

Козерог

Среда – дело крайне непростое. Придется принимать во внимание различного рода придирки и критические замечания. И к ним нужно отнестись с пониманием.

Водолей

Астрологи рекомендуют обратить внимание на здоровье. Вернуть его еще никому не удавалось, а потому нужно тщательно следить за тем, что вы делаете, что пьете и чем питаетесь.

Рыбы

Рыбам рекомендуется отказаться от судьбоносных решений – уж точно не сейчас. Не думайте о переездах, смене профессии и прочем, что может потревожить состояние ваших дел в столь непростое время.

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