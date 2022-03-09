Гороскоп на 10 марта 2022 года

Гороскоп на 10 марта 2022 года
Фото: Утро.ру
Звезды обещают немало сюрпризов

10 марта нужно будет действовать смело и проявлять инициативу. Все деловые встречи пройдут крайне удачно, а давние желания непременно исполнятся. Главное – ничего не бояться и идти вперед.

Овен

Все внимание к мелочам, выдержка и спокойствие позволят вам избежать самых роковых и нелепых ошибок, которые преследуют вас уже не один год. Все внимание – в деталях, о чем вы надолго позабыли.

Телец 

Тельцам нужно подумать, как успеть до наступления теплых дней завершить все свои дела. А иначе будете  работать, пока остальные будут отдыхать. В такое прекрасное время нужно сочетать и то, и другое.

Близнецы

Заметный прогресс будет обеспечен лишь при разумных действиях и тщательно продуманном плане, которого нужно всегда придерживаться. А иначе ничего не получится.

Рак

Избегайте споров с самыми близкими – им недовольство простительно, потому как родные за вас переживают. Поэтому не судите их строго, приободрите в самый нужный момент. К вечернему времени можно устроить встречу с друзьями.

Лев 

Даже отсутствие желаемых результатов не позволит сбить вас с пути – сейчас, кажется, это никому не под силу. Действуйте и идите напролом, не зная ни страха, ни тревог. 

Дева

Для занятий весной нужно всегда находить время – между прогулками и свиданиями. Тут везде не успеть. Назревает старый, как мир, вопрос: что больше вам нужно и к чему конкретно вы стремитесь? От этого и нужно отталкиваться

Весы

Назревают довольно сложные и серьезные вопросы на работе, которые невозможно решить за пару минут. Нужно запастись массой терпения и работать чуть ли не на износ.

Скорпион

Скорпионам под силу реализовать множество проектов. Но не нужно действовать стахановскими методами и перевыполнять план. Общайтесь и встречайтесь, живите и радуйтесь жизни, как и все – такие моменты всегда должны быть.

Стрелец

Стрельцам нужно быть просто увереннее в себе и собственных силах. Выполняя физическую работу, будьте осторожны, чтобы избежать травм. Не переутомляйтесь.

Козерог

Козерогам лучше всего решить вопрос после полудня. Избегайте конфликтов, если не определились с дальнейшей работой. Возможны сюрпризы и подарки. 

Водолей 

Водолеям нужно поскорее определиться с собственными целями и приоритетами. В состоянии неопределенности находиться долго невозможно. Воздержитесь от ссор с родными.

Рыбы

Любые начинания вам под силу. Не бойтесь строить планы на будущее. Не исключены перемены в личной жизни.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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