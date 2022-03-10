Гороскоп на 11 марта 2022 года

Гороскоп на 11 марта 2022 года
Фото: pixabay.com
Звезды подскажут, какой окажется пятница

В последний рабочий день недели нужно попытаться оставить неприятное прошлое позади. Смело двигайтесь вперед, не бойтесь никаких рисков. Правда, от планирования сложных дел нужно на какое-то время отказаться.

Овен

Действуйте по собственному плану. Задуманное претендует на реальность, если не сбиваться с пути. А бесконечные стенания и метания ни к чему не приведут – только силы зря потратите.

Телец 

Только внутреннее спокойствие позволит завершить дела и с чистой совестью взяться за новые проекты. Вам нужна последовательность – нервами делу точно не поможешь.

Близнецы

Продумайте тщательное все мелочи, все несостыковки, проверьте наиболее уязвимые места своей затеи. Семь раз отмерьте – один раз отрежьте. Теперь можно приступать к реализации составленного плана.

Рак

Воплотить собственные идеи в жизнь можно за счет дополнительной поддержки. Один в поле не всегда воин – в конце-концов, у вас есть верные друзья и единомышленники.

Лев 

У кого-то немало сложностей. Но тут нечего бояться. Нужно разбираться с проблемами, как и всем остальным людям. Рассчитайтесь с долгами, разберитесь с давними проблемами.

Дева

Справиться с текущими делами можно быстро. А вот что потом можно сделать и чем в принципе себя занять – открытый вопрос. Нужно и о личной жизни думать. В конце-концов, вам все об этом говорят.

Весы

Сегодня вам все по плечу. Никого и ничего не надо бояться. Только решительность и уверенность – большего вам сейчас и не нужно, говорят звезды.

Скорпион

Скорпионам нужно поменьше волноваться и сосредоточиться на более срочных делах. Строить замки в песочнице вы будете позже – когда и если найдется свободное время.

Стрелец

Стрельцам нужно фиксировать свои мысли и идеи на бумаге – столько всего полезного генерирует ваш мозг во время сна и бодрствования, а все пропадает. Так нельзя.

Козерог

Все старые дела будут успешно завершены, недалеко долгожданное безоблачное будущее. Отличное время для того, чтобы прогуляться или заняться спортом.

Водолей 

Все, что касается бизнеса и профессиональной деятельности в целом, складывается сегодня как нельзя лучше. Пользуйтесь моментом.

Рыбы

Деловая активность снизилась до предела? Ну, это все весна. Проявляйте осторожность в обращении с деньгами. Не тратьте их попусту. Лишних средств не бывает.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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