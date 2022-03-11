Гороскоп на 12 марта 2022 года

Гороскоп на 12 марта 2022 года
Фото: Утро.ру
Астрологи сулят получение ценных подарков

В этот день постарайтесь провести время со своей семьей – она окажется для вас настоящей опорой и поддержкой. Возможно получение прибыли или ценного подарка – не отказывайтесь от такой возможности. Главное, рассчитывайте на свои силы и не давайте обещаний, которые не сможете исполнить. 

Овен 

У вас появится тяга к переменам, и звезды советуют вам не пренебрегать этим порывом и смело вносить в жизнь новшества. Доверяйте себе и своей интуиции, возможно, что неожиданная идея поменяет дела к лучшему. И постарайтесь найти время для спорта. 

Телец 

В этот день вы полны желания помогать людям, и это замечательно. Не бойтесь такого рода ответственности, однако не пытайтесь стать хорошим для всех. Здраво оцените свои возможности и постарайтесь для тех, кто действительно этого заслуживает. 

Близнецы 

День благоприятен для творческих начинаний и новых идей. Любая трудная ситуация будет по плечу, ведь вы сможете найти из нее нестандартный выход. Главное, берегите свое здоровье, оно будет крайне уязвимым. 

Рак

Главное качество на этот день – инициативность. Она сегодня будет особо оценена вашим окружением, причем как на работе, так и в личной жизни. Также вам удастся заметно укрепить свой авторитет.  

Лев 

Астрологи предупреждают, что пора возвращаться в реальность из своего мира грез. Вероятно, в этот день придется выходить из зоны комфорта. Окружающие так и будут требовать от вас активных действий и выполнения давних обещаний. 

Дева 

Есть риск случайно обидеть любимого человека, из-за чего в дальнейшем вы будет чувствовать себя виноватым. Чтобы избежать такой ситуации, уделите которой половинке внимание и время. Это поможет предотвратить глупый конфликт. 

Весы

Звезды сулят вам напряженный день из-за огромного количества дел. Новые задачи будут буквально навалиться, а вы не сможете успевать их завершать. Главное – сохраняйте спокойствие и продолжайте работать, чтобы выполнить большую часть поручений  качественно. 

Скорпион 

В этот день вы полны сил и энергии, и это сыграет вам на руку. Займитесь активностями, например, заняться плаванием или танцами. Подойдет даже обычная прогулка на свежем воздухе, главное, используйте свои силы в позитивном ключе. 

Стрелец 

Выходной день идеально подойдет для ухода за собой и укрепления здоровья. Отдохните, посетите приятные процедуры, а вечером позвольте себе как следует развлечься. Астрологи рекомендуют не упустить возможность и завести новое знакомство. 

Козерог 

Из-за непредвиденных обстоятельств ваши планы могут разрушиться, однако это не повод отчаиваться. Главное, быстро сориентироваться в ситуации и принять верное решение. Это поможет избежать неприятных последствий в будущем. 

Водолей 

Звезды советуют в этот день не рисковать и не заниматься новыми приобретениями. Есть риск потерять крупную сумму денег. Кроме того, не следует начинать новое дело – оно вряд ли принесет положительный результат. 

Рыбы 

Проведите день спокойно и постарайтесь избегать толпы и посещения людных мест. Вечером  вас ожидает приятная встреча, которая позволит решить недопонимания со второй половинкой. В целом вы сможете счастливо провести время и как следует отдохнуть после рабочей недели. 

Марина ДИАНОВА
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