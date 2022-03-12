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В воскресный день нужно сохранять оптимизм и хорошее настроение, невзирая на все трудности. Необходимо положиться на интуицию – она в этот раз вас не подведет. Забудьте давние обиды, снимите напряжение и успокойтесь.
Важные вопросы решить поможет только сосредоточенность и внутреннее спокойствие. Никому не позволяйте сбивать себя с намеченного пути. Перепады настроения грозят ухудшением самочувствия.
Тельцам все по зубам, если не знать страха. В противном случае вас задавят другие, не менее компетентные и авторитетные кадры. Мир жесток, все преследуют свои цели – ничего с этим не поделать.
Добиться поставленных целей реально, если подготовить хорошую почву под ногами. В общем, был бы хороший старт – а там и скорость появится.
Найти выход из непростой ситуации поможет творчество и фантазия. Включите мозг на максимум и импровизируйте. В ход может идти все – на этот раз цель оправдывает средства.
ЛевВоплощение новых замыслов реально, однако не стоит переходить грани и фантазировать о том, что сейчас не назвать даже призрачной мечтой. Будьте в реальности.
Девы могут завершить начатое с помощью третьих лиц – друзья, новые знакомства и весьма авторитетные союзники. В одиночку заявить о себе не получится.
Преодолевая все преграды, вы начинаете понимать: потолка нет. Поэтому нужно стремиться высоко, пока есть время, силы и ресурсы. Годы на вашей стороне – пользуйтесь этим.
Скорпионам можно громко напомнить о своих способностях – нужно только забыть о своей нерешительности. Переступить ее и ни о чем не думать. А дальше все получится.
Объективный анализ действий с умением выйти из непростой ситуации – достаточное хорошее умение, достойное уважения. Поэтому вас ценят. Помните об этом.
Все амбиции могут быть реализованы, если не сталкиваться с внешними соблазнами – сейчас вам это точно ни к чему.
Ваши достижения не останутся незамеченными. Подумайте, как в лучшем виде представить себя. Порадуйте близких приятностями. Приготовьте что-нибудь вкусное.
Новые знания, интуиция и полученный ранее опыт помогут решить все задачи и вопросы, а также разобраться в непростых ситуациях. Высока вероятность денежных поступлений.
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