В этот день птицы начинали вить гнезда

Православные верующие отмечают 9 марта день Иоанна Крестителя, который, по преданию, стал тем, кто предрек скорое пришествие Иисуса. Иоанн сам крестил Христа и водах Иордании – за это и прозвали его Крестителем.

В православии Иоанн считается тем, кто был ближайшим предшественником Христа. Вел крайне аскетичный образ жизни, все свое время проводил в молитвах и постоянно проповедовал.

До старости святой не дожил: его обезглавили после козней царицы иудейской Иродиады и ее дочери Саломеи.

Традиции и обычаи

По поверью, в день Иоанна всем православным людям надлежало совершать молитвы святому, прося того избавить от головных болей. А еще просили здоровья за своих детей, чтобы выросли крепкими и стали опорой для семьи. Молили и о защите посевов с урожаем. Старожилы же твердили, что в день памяти святого каждая молитва к Иоанну обладает особой силой.

Иванов день считался той датой, когда птицы начинали уже вить гнезда. Поэтому птицам старались помочь как могли – крестьяне верили, что пернатые, которым в родном краю не понравилось, смогут в скором времени улететь назад и "захватить" с собой все предстоящее весеннее тепло.

Что нельзя делать в день Иоанна

Старались не заниматься в этот день стиркой одежды – считалось, что так можно накликать холода, из-за которых не будет урожая. Днем не спали, чтобы все сутки прошли как по маслу – в труде и заботах. Сугробы же обходили стороной, чтобы избежать лишних проблем.

Не ели блюда из уток, не разжигали костры, чтобы избежать домашних ссор и споров.

Приметы на 9 марта