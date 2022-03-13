Раскрыто предсказание жены Рериха о России и Америке

Раскрыто предсказание жены Рериха о России и Америке
Фото: pixabay.com
В начале 20 века она поведала, что ждет эти страны

Супруга знаменитого художника Николая Рериха Елена в 1925 году сделала предсказание о судьбах США и России. Пророчество появилось в Сети.

Так, Елена говорила о том, что все внимание мира и события будут сосредоточены на этих двух странах. При этом сначала главенствовать будет Америка, но потом настанет черед России. Также Рерих предсказывала уничтожение Штатов – она говорила, что после взрыва супервулкана Йеллоустоуна страна перестанет существовать.

Вслед за взрывом вулкана последует череда других природных катаклизмов, из-за которых пострадает множество стран. Их жители будут искать спасения в России, а именно – на Алтае. Там зародится новая цивилизация, уверяла Елена.

Рерихи были убеждены, что на Алтае построят город, который назовут Звенигородом – это будущая столица мира. Россия будет управлять чуть ли не всей планетой, гласит пророчество.

С зарождением новой цивилизации начнется невиданное развитие науки. Также начнется духовное развитие человечества. Новая раса людей избавится от большинства недугов, многие будут долгожителями.

Ранее стало известно, что России и миру предсказала индийская пророчица.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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