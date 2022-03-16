Представителям этих созвездий нужно быть начеку

Астролог Павел Глоба предостерег от принятия важных решений в марте шесть знаков зодиака. Их представителям следует проявить внимательность к своему здоровью и работе.

Ракам Глоба сулит перемены с наступлением весны, и далеко не все из них будут приятными. Если личная жизнь и сможет порадовать, то вот в рабочих вопросах придется быть максимально бдительными и внимательными.

Осторожность не помешает и Львам. Проблемы могут возникнуть в таких сферах жизни, как здоровья, отношения и семья. Не исключены конфликты, которые придется очень быстро решать.

Дев Глоба предупредил о том, что они скорее всего столкнутся с недопониманием со стороны близких людей. Завистники на работе будут пытаться сбить вас с верного курса, чтобы нанести урон репутации. Астролог посоветовал избегать общения с незнакомыми людьми.

С завистью столкнутся и другие представители земной стихии – Козероги. Звезды предупреждают, что ваши успехи буквально не дают покоя окружающим, поэтому действовать следует крайне осторожно.

Водолеям Глоба предрек финансовые трудности. Представители этого знака не смогут найти в марте дополнительный источник дохода, а вот траты при этом заметно увеличатся. Чтобы избежать проблем, Водолеям рекомендуется как следует спланировать свой бюджет.

Их братьям по стихии, Близнецам, всерьез нужно заняться своим здоровьем. Стресс, который они испытывают на протяжении долгого времени, может проявиться и привести к апатии. Чтобы этого избежать, астролог рекомендует побольше отдыхать и общаться с приятными людьми.

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