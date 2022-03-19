Гороскоп на 20 марта 2022 года

Гороскоп на 20 марта 2022 года
Matthias Bein/www.globallookpress.com
Звезды подскажут, что ждать в последний день недели

20 марта вас ждет много приятного: новые перспективы и возможности, новые полезные знакомства и перемены, которые повлияют на этот раз и на личную жизнь. Все неурядицы поможет решить опыт и знание реальной ситуации.

Овен

Утро начинается с крепкого кофе. Если выглянуло солнце, отправьтесь погулять и пообщайтесь с родными. Окажите помощь, кому нужно. Не все же думать о себе – есть те, кому ваша забота явно нужна сейчас.

Телец 

Работа – даже в выходные дни. Которые легко превращаются в выходные будни, если ничего не сделать вовремя. Дело вовсе не в разного рода тайм-менеджментах – просто найдите стимул, который позволит двигаться дальше.

Близнецы

Многое удается гораздо лучше, чем раньше – вы это довольно давно подмечаете. Причины же очевидны: вы приобрели новый опыт и стали в целом ровнее дышать. Значит, двигаетесь в правильном направлении.

Рак

У Раков есть все, чтобы добиться успеха. Пусть пока что он не приносит ошеломительных результатов, но знайте: на этот раз вам удалось прыгнуть выше головы и превзойти себя.

Лев 

Лишь внутренний позитив и спокойствие помогут на этот раз перенести со стойкостью все выпавшие на вашу голову испытания. Ничего и никого не бойтесь, смотрите только вперед.

Дева

Девам можно разобраться на этот раз с любыми трудностями. Единственное условие – не лепите из мухи слона и не устраивайте на ровном месте драматических моментов. Неприятности должны обходить вас стороной.

Весы

Немало приятных сюрпризов вас ждут во второй половине дня. А в первой будьте зайкой – сделайте все дела и приведите себя в порядок. И все будет в полном порядке.

Скорпион

Не нужно сводить старые счеты с кем бы то ни было – в конце-концов, вы стоите гораздо выше подобных мелочей. И бояться ничего тоже не нужно – страхи съедают человека и лишают способности жить.

Стрелец

Стрельцам не помешало бы побольше находчивости. Удачной окажется поездка за город – если приведете на свежем воздухе мысли в порядок, сможете завершить все планы в будни за считанные дни.

Козерог

Спокойствие и добродушие – не отличительные черты вашего характера, а скорее исключение из правил. Кто-то позаботился о том, чтобы у вас было хорошее настроение. И этим моментом точно нужно воспользоваться.

Водолей 

Жить порой непросто – всем угодить фактически невозможно, если вы сами крутитесь как белка в колесе. Но здесь просто нужно пересмотреть приоритеты и, вероятнее всего, отдать себе большее предпочтение.

Рыбы

Появившиеся недавно проблемы можно решить, даже не выходя из дома. Переступите через себя, позвоните и скажите, как вы были неправы. Нужно уметь и извиняться.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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