Каким окажется первый рабочий день недели, подскажут звезды

Начало рабочих будней – прекрасное время, чтобы попробовать что-нибудь новое – начиная от привычек и заканчивая хобби. В конце-концов, на одном и том же месте долго не усидишь, а потому нужно раздвигать горизонты и покорять новые высоты.

Овен

Овнам реально решить все финансовые неурядицы и разобраться с долгами, если поступить рационально. Воздержитесь от лишних трат, обеспечьте для себя хорошую прибыль с помощью дополнительных источников дохода.

Телец

Прекрасный день, чтобы обдумать дальнейшие планы на ближайшие пару месяцев. Не нужно отказывать в помощи семье и близким – никто вам не будет так верен и лоялен. Эгоизму здесь точно не место.

Близнецы

Близнецы обязаны проявлять осторожность в решении вопросов, которые связаны с финансами. 21 марта не стоит соглашаться на первые предложения – дождитесь более выгодного варианта. Мошенников на свете хватает.

Рак

День готовит вам кучу неожиданных встреч – и приятных, и тех, от которых холодок пробегает по спине. Не исключено, что по пути вы встретите новых деловых партнеров, с которыми можно пуститься в какую-нибудь авантюру.

Лев

Отличный день для того, чтобы попробовать для себя нечто новое. Не бойтесь экспериментов, они полны разнообразия и привнесут в вашу жизнь яркие тона. Это сейчас необходимо.

Дева

У Дев появилось наконец-то время разобраться со старыми, никому не нужными делами. Забыть их и задвинуть в самую пыльную полку не получится. Судьба любит порядок.

Весы

Благоприятный день. Весы раскроют свой творческий потенциал и смогут реализовать все интересные проекты. Пользуйтесь этим моментом. Никто не знает, когда в следующий раз еще может представиться подобный шанс.

Скорпион

Удача сегодня целиком на вашей стороне. Заряженность позитивно действует даже на коллег. Успешно двигаетесь, реализуя цель за целью. После этого реально выпутаться из самой сложной ситуации.

Стрелец

Стрельцам нужно повременить с амбициозными задачами. Лучше всего сейчас заняться более насущными вопросами. Например, взяться за корректировки новых планов из-за неких неожиданных событий и поворотов судьбы.

Козерог

Вполне напряженный рабочий день. Море стресса, нервотрепка и ссоры. Включите музыку. Лучше всего – симфоническую. Нужен способ расслабиться.

Водолей

Ничего не бойтесь – даже если это кто-то страшный, большой и сильный. Вы и так всех смело победите и успешно реализуете задуманное. Все идет именно к этому.

Рыбы

Звезды обещают вам весьма интересные дела, которые по плечу реализовать, если действовать в темпе и проявлять энтузиазм. А иначе можно, как сотни остальных лентяев, топтаться на месте и чесать часами голову, не сделав ни единого вывода.