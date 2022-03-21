Приготовьтесь к изнурительной неделе

Во вторник ночное светило обещает вам море труда и нервотрепок, однако и стабильность с неспешным, даже медлительным течением всех дел и процессов – как в жизни, так и на работе. Любителям драйва и эмоциональных качелей такой день точно не подойдет для свершений – сегодня нужно просто побыть хорошим и добросовестным человеком.

Овен

Овнам сегодня сдержанность нужна так, как никогда раньше. Поссоритесь с кем-то – заделаетесь соперниками на годы вперед. А вам сейчас крайне важны союзники. Вообще всегда полезны те, кто прикроют спину в случае чего.

Телец

Весьма спокойный и размеренный день. Лучше всего пожертвовать его в угоду небольшой утехе – например, сходить в кино или отдохнуть на природе. Как раз весеннее солнце начало согревать заледеневшую почву. Весна уже наступила.

Близнецы

Звезды рекомендуют вам провести вечер в кругу друзей и близких. Нужно вспомнить о творческих планах – работа никуда не денется, а что-то представлять из себя на личностном уровне нужно всегда.

Рак

Ракам нужно запастись просто ангельским терпением, учитывая, как много склочных особ спят и видят, как бы устроить конфликт и проявить волчью хватку, чтобы добиться своего – даже если придется пойти по головам остальных коллег.

Лев

Львам потребуется сдержанность. Держите в себе свою импульсивность. Взрывной темперамент, конечно, добавит пару очков харизматичности, но сегодня он ничего хорошего вам точно не принесет.

Дева

Очередная нить из испытаний, интриг и проверок на прочность. Кажется, от вас никогда не отстанут. Что ж, тут вариантов немного. Помните, что все, что ни происходит, закаляет вас.

Весы

Весам нужно подумать о творчестве. Либо о том, чтобы приобщиться к искусству. В вашей душе как раз что-то просится наружу – весеннее, теплое и жизнеутверждающее. Не теряйте это состояние.

Скорпион

Скорпионам сопутствует удача во всем, что на этот раз касается финансовой составляющей. Поэтому можно даже рискнуть и решиться на крупную сделку. Не прогадаете.

Стрелец

Не самый приятный день – у вас явно бывает и получше. Дело даже не в том, с какой ноги вы встали, а во внешних обстоятельствах. Что ж, придется приложить силы и изменить их – в свою собственную пользу.

Козерог

Козерогам нужно держать уши востро – не все такие добрые и любезные, какими притворяются. Поэтому вам потребуется бдительность. Ее мало точно не бывает.

Водолей

Обратите внимание на здоровье – кому-то пора явно привести в порядок свою физическую форму и заняться телом. Отвлечет от проблем и даст внутреннее спокойствие.

Рыбы

Удача в вопросах рабочего характера. В первой половине дня нужно разгрести завалы на работе, а вечер уделите любимому человеку – все-таки, личную жизнь никто не отменял.