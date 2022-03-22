Гороскоп на 23 марта 2022 года

Гороскоп на 23 марта 2022 года
Фото: Утро.ру
Звезды обещают продуктивный день для всех знаков зодиака

Середина недели пройдет достаточно плодотворно и позитивно. Появится шанс поменять свою жизнь к лучшему, и астрологи советуют не отказываться от такой возможности. Если рабочий график позволит, проведите вечер вместе с близкими людьми, чтобы обсудить новые перспективы. 

Овен 

В этот день вам придется как следует потрудиться, чтобы достичь желаемых результатов. Однако не волнуйтесь – должные усилия будут вознаграждены по заслугам. Что касается отношений, то здесь следует не пытаться притворяться кем-то и быть искренним со второй половинкой. 

Телец 

Ваше оружие на этот день – хорошее настроение. С ним вы легко и быстро решите все задачи, даже те, которые сначала будут казаться невыполнимыми. Однако сила мысли будет работать и в другую сторону, поэтому не допускайте появления негативных мыслей. 

Близнецы 

Вам будет сложно сконцентрироваться на делах из-за личных проблем. В связи с этим лучше не стоит браться за серьезную работу, так как должного результата вы все равно не достигнете. Лучше сосредоточитесь на решении тех вопросов, которые не дают вам покоя. 

Рак 

У вас начинается действительно интересный и продуктивный жизненный этап. Звезды сулят вам смену интересов и круга общения, однако не стоит этого бояться. Смена приоритетов означает ваше развитие и движение вперед, а это всегда хорошо и полезно. 

Лев 

Утро будет довольно спокойным, однако с течением дня события будут становиться более динамичными. От вас будут ждать серьезных решений, поэтому астрологи советуют побыть наедине с собой, пока это возможно, и набраться сил. 

Дева 

Последнее время вы совершили много необдуманных трат, поэтому астрологи советуют начать контролировать свои финансы. Первым шагом на пути к экономии может стать домашний ужин вместо ресторанного, который стоит провести с любимыми людьми. 

Весы 

День обещает быть плодотворным и активным. После успешного рабочего дня постарайтесь выбраться на природу вместе с семьей. Любая прогулка и активность на свежем воздухе благотворно скажутся на вашем организме и моральном состоянии. 

Скорпион 

Вам будет казаться, что все валится из рук и ничего не получается, есть даже риск получения травмы. Астрологи напоминают, что не стоит из-за этого отчаиваться – неудачные дни бывают у всех. Главное в такой ситуации, не поддаваться унынию. 

Стрелец 

Среда порадует своей стабильностью и привычным течением дня. Работа, личные дела – все сферы жизни не принесут расстройств и переживаний. Воспользуйтесь случаем и проведите время с друзьями, с которыми давно никуда не выбирались. 

Козерог 

В этот день у вас появится возможность реализовать проект, над которым вы работаете последнее время. Возможно даже, что появится человек, готовый существенно вас поддержать. Воплощение своей мечты обязательно следует отметить в кругу близких людей. 

Водолей 

Звезды предупреждают о том, что вам придется столкнуться с отстаиванием собственно мнения. В этой ситуации вы будете правы, поэтому четко и спокойно аргументируйте свои слова, чтобы победить оппонента. Вечером постарайтесь отдохнуть после эмоционального напряжения. 

Рыбы 

Будьте понимающими к окружающим вас людям. Чтобы не попасть в конфликт, подумайте о том, почему человек может вести себя тем или иным образом, и лишь после этого отвечайте на его слова. При этом давать себя в обиду не стоит – если кто-то ведет себя слишком неподобающе, прекращайте с ним связь. 

Марина ДИАНОВА
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