Города и целые страны могут исчезнуть – предсказание польского пророка

Города и целые страны могут исчезнуть – предсказание польского пророка
Фото: pixabay.com
Многие города прекратят существование

В Сети опубликовали пророчество польского предсказателя Анджея. Ясновидящий обрисовал судьбу, которая ждет мир.

По его словам, природные катастрофы сотрут с лица земли многие города. Пророк предсказал столбы огня и дыма, огромные трещины в земле. Так, землетрясениями будут разрушены Нью-Йорк и Ташкент.

Однако одними землетрясениями, согласно пророчеству, дело не ограничится. Человечество будет страдать и из-за многочисленных потопов. Из-за наводнений прекратят существование не толкьо города, но и целые страны. Затопит Лос-Анджелес, под водой окажутся Швейцария и Норвегия. Италия тоже прекратит быть единым целым.

Ранее стало известно, что православный старец говорил о вероятности третьей мировой. В пророчестве упоминается и Россия. Пророк рассказал, какая роль уготована нашей стране в глобальном конфликте, который, по его словам, может произойти.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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