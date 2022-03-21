Ясновидец заявил, что страна увидит явные плюсы от всех санкций

В условиях, когда россияне волнуются за будущее родной страны, экстрасенсы пытаются рассказать, какие конкретные изменения ждут Россию в ближайшие пару лет. Зираддин Рзаев, принимавший участие в "Битве экстрасенсов", заявил, что все будет в порядке – страна добьется намеченной цели.

Общемировой кризис, считает ясновидец, продлится до трех лет. В скором времени, однако, все придет в норму. Не исключены трудности с отдельными продовольственными товарами, однако о голоде не придется говорить. У людей будет доступ к питанию. Россияне, кстати говоря, будут обращать пристальное внимание на здоровую еду. Санкционные меры в какой-то мере дадут толчок к развитию внутреннего отечественного производства.

Зираддин сказал пару слов и о представителях российского шоу-бизнеса, которые рвутся за пределы России (либо давно ее покинули). Позиция каких-то артистов может быть встречена с пониманием, однако сам Зираддин живет у себя дома и готов встать на защиту родины. Дело, уверяет провидец, вовсе не паспорте – тут растут его дети, тут проходит вся его жизнь.

Зираддин рассказал, как пережить не самые простые времена в стране на психологическом и ментальном уровне – люди, считает экстрасенс, должны обращаться со словами благодарности к силам свыше за жизнь и здоровье. Хотя у многих есть проблемы с ипотекой, кредитами и платой за обучение, народ с достоинством выдержит упавшие на него испытания. От судьбы не уйти – нужно принять происходящее и не впадать в губительную панику. Вся сила в единстве.

Нумеролог Фарида Красавкина заявила ранее, что в ближайшие несколько месяцев не стоит ждать возвращения крупных компаний в РФ, хотя к концу года ситуация, вполне вероятно, изменится.