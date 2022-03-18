Жириновский в 2008 году сделал предсказание о Польше

Жириновский в 2008 году сделал предсказание о Польше
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Политик рассказал, в каком случае Россия будет вынуждена действовать

В интернете продолжают активно изучать более ранние интервью и высказывания Владимира Жириновского. Почти все заявления, которые делал политик, являются очень актуальными и буквально пророческими. 

Так, в Сети вспомнили об интервью 2008 года на одном из украинских телеканалов. Лидер ЛДПР тогда рассуждал о статусах Грузии и Украины. Он заявил, что для этих стран лучшим решением является сохранение нейтралитета и поддержание дружбы с Россией. 

Жириновский добавил, что Россия не введет по своей воле войска на Украину. Однако если некоторые страны попытаются втянуть Незалежную в НАТО, начнут издеваться над населением и решат бомбить Луганск или Донецк, то наша страна обязательно встанет на защиту этих городов. 

Лидер ЛДПР подытожил, что если вдруг в Польше установят ракеты, направленные в сторону России, то у нее будет полное право их уничтожить. 

Ранее прогнозами Жириновского делился губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он опубликовал высказывания политика насчет господства Америки в мире и личности нынешнего президента Штатов Джо Байдена. Лидер ЛДПР назвал его "президентом по сценарию" и заявил, что тот сильно подвержен чужому влиянию. Свежие предсказания Жириновского Дегтярев собрал в книгу, которую назвал "Пророк 2.0". 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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