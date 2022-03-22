Время встряски и перемен: что предсказал Мессинг России на 2020-е годы

Время встряски и перемен: что предсказал Мессинг России на 2020-е годы
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
При жизни менталист успел сделать немало прогнозов, пользуясь своим талантом

Популярнейший в советские годы телепат и прорицатель XX века Вольф Мессинг успел сделать немало предсказаний на XXI век. Видения эстрадного артиста успели увидеть и услышать в окружении Адольфа Гитлера, а ведь когда-то менталист предсказал победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Одна из наиболее популярных легенд гласит, что Мессинг сам покинул Европу и отправился в Россию после того, как объявил на сцене о гибели и крахе Гитлера после наступления на Восток. Менталист тут же был схвачен, однако каким-то чудом ему удалось покинуть тюремное учреждение и добраться до Советского Союза. Там он и жил все оставшиеся годы. Зрительские ряды в его зале всегда были полны. Предсказатель читал мысли присутствовавших и рассказывал, что тех ждет в будущем.

Даже Сталин, по слухам, лично посещал представления Мессинга и с интересом наблюдал на проявления талантов гипнотизера. Хотя точные и четкие прогнозы менталист не делал, но некоторые из них действительно сбываются – с пугающей точностью.

Менталист, к примеру, предсказывал, что в 21 столетии мир столкнется с глобальным кризисом и локальным военным конфликтом. В конечном итоге Соединенные Штаты потеряют свое влияние – это произойдет к середине XXI века. Действующий гегемон будет отодвинут на второй план. А 2020-е годы станут для России временем трансформации и колоссальных испытаний в виде реформ, кризисов и природных катаклизмов. Через какое-то время ситуация изменится в лучшую сторону из-за возрождения качественной медицины и образования.

Что касается экономической ситуации, то она будет непростой. Хотя страна обойдется без серьезных потерь. Будущее останется за инвестированием в новые технологии и модернизацией производства.

Ранее мы рассказывали о секретах, хранимых тайной ведьмой Сталина.

Источник: Gazeta.Spb ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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