Слишком много знала: какие секреты хранила тайная ведьма Сталина

Слишком много знала: какие секреты хранила тайная ведьма Сталина
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
В один момент давняя помощница советского вождя просто исчезла

Наталья Львова, потомственная колдунья, которой приписывают массу любопытных деталей, давала, по слухам, немало советов советскому вождю Иосифу Виассариновичу Сталину. Однако через какое-то время экстрасенс успела попасть в опалу.

Обладательница некой оккультной силы была потомственной дворянкой – после провозглашения научного атеизма на государственном уровне подобные личности ушли в самое глубокое подполье. Хотя Наталье, говорят современники, удалось завоевать доверие вождя во многом из-за особенной характера генсека – тот будто бы испытывал самый маниакальный страх перед предателями, а потому искал способы защитить себя и семью. Вот и нашел кого нужно.

Львову отыскал Сергей Киров, которого убили антипартийцы в 1934 году в Смольном. Однако кое-что давний соратник вождя успел сделать: нашел человека, которого давно искал Сталин. Ходили самые неверояные слухи: что Наталья обладала силой подчинения воли, читала мысли, наводила и снимала порчу, а также видела будущее.

Тут Сталин пригласил колдунью на прием. Та даже заявила, что первое лицо страны окружает множество врагов – обещала оказать помощь. Львовой выделили квартиру в Москве, приставили охрану и посадили на хорошую зарплату. И она стала "мониторить" всех посетителей, которые пытались искать контакт с вождем. Сталин даже спрашивал у нее мнение по поводу того или иного человека. Тактика дала определенные плоды: враги политика стали терпеть одно поражение за другим.

А в какой-то момент вождь начал опасаться и саму Львову. И в один момент, говорят эксперты, та попросту исчезла – без уголовного дела, процесса или иного разоблачения в газетах. Ходят слухи, будто Наталья погибла из-за козней недругов партийного деятеля. Мол, умудрились выжить ее со свету, даже в условиях круглосуточного наблюдения охраны.

А недавно мы делились давним предсказанием, сделанным советским прорицателем Вольфом Мессингом на 2022-й год.

Источник: Infox ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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