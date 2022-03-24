Самовлюбленность и надменность: названы самые нарциссичные знаки зодиака

Самовлюбленность и надменность: названы самые нарциссичные знаки зодиака
Фото: Утро.ру
Некоторые люди просто обожают себя

Такое качество, как самоуверенность, в нужных количествах не является негативным. Однако есть люди, которые слишком влюблены в себя. Астрологи установили связь между знаком зодиака человека и его склонностью к нарциссизму. Так, они выявили топ самых самовлюбленных представителей зодиакального круга. 

Одним из сильно самоуверенных знаков является Лев. В работе с этими людьми крайне тяжело договориться, так как они считают собственное мнение единственно верным. Львы не знают что такое компромисс и альтернативный взгляд на проблему. 

Другим эгоистичным знаком является Скорпион. Если их разозлить, то они не будут говорить ни о чем, кроме собственных чувств. Они не знают, что такое проблемы окружающих. Помимо прочего, зачастую Скорпионы делят мир на черное и белое, что также не оставляет места для компромисса. 

Водолеи не только нарциссичны, но и достаточно меркантильны. Мнение окружающих их интересует только в том случае, если оно может принести им какую-то выгоду. Среди близких Водолеев вы не найдете человека, который не приносил бы представителям этого знака ту или иную пользу. 

Девы буквально влюблены в себя. Мало того, что они сами не чают в себе души – они просто обожают часами посвящать окружающих в подробности своей жизни. При этом им абсолютно неважно чужое мнение: представители этого знака остаются для себя лучшими при любом раскладе. 

Наконец, в список нарциссов специалисты включили Овнов. Эти люди не умеют помогать: выручить кого-то они готовы лишь в случае получения выгоды. Более того, окружающие зачастую сильно их раздражают, даже если их действия не направлены против Овнов. 

Ранее победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал о самых требовательных представительницах зодиакального круга. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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