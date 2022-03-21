Самые требовательные женщины по знаку зодиака: рейтинг от победителя "Битвы экстрасенсов"

Самые требовательные женщины по знаку зодиака: рейтинг от победителя "Битвы экстрасенсов"
Фото: Утро.ру
Этим дамам практически невозможно угодить

Победитель "Битвы экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа рассказал о самых требовательных и придирчивых дамах по знаку зодиака. Ясновидящий предупреждает: с этими девушками избраннику будет очень нелегко, так как список их желаний практически бесконечен. 

Открывает рейтинг женщин со сложным характером Дева. Сложность коммуникации с представительницами этого знака состоит в том, что их практически невозможно переубедить. Эти дамы обладают отменной интуицией, поэтому спорить с ними – гиблое дело. Девы привыкли слушать себя в бытовых и межличностных вопросах, так что вам не останется ничего, кроме как покорно согласиться с их мнением. 

Другие требовательные девушки также относятся к земной стихии и рождены под знаком Козерога. Представительницы этого знака очень часто являются уверенными в себе целеустремленными перфекционистками. Все бы ничего, только вот все эти качества они желают видеть и в своем избраннике. Особенно высокие ожидания касаются финансовой составляющей отношений. В общем, придется сильно постараться, чтобы угодить девушке-Козерогу. Причем чем она старше, тем это сложнее сделать. 

Замыкает рейтинг придирчивых дам Скорпион. Эти девушки не терпят лжи, поэтому будьте готовы к тому, что от вас будут ждать правды и поступков. Кроме того, без высокого доверия со Скорпионами невозможно построить отношения, а завоевать его крайне сложно.  

Ранее мы писали о предсказании ясновидца, в котором он описал будущее России в связи с кризисом. 

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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