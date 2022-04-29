Предки следили в этот день, на какие цветы летят пчелы

30 апреля православная церковь чтит преподобного Зосима, игумена Соловецкого, который основал иноческое общежитие на Соловецком острове.

С юных лет святой воспитывался в благочестии. После смерти предков решил раздать имущество и принял иноческий постриг. Позднее отправился к Белому морю, а в устье Сумы встретился с преподобным Германом, который поведал ему о пустынном морском острове. С отшельниками он добрался до островов, построив келью с оградой, и начал возделывать землю. Сам до кончины приготовил себе гроб. Мощи его в 1566 году перенесли в придел, освященный в их честь в Преображенском соборе.

Традиции и обычаи

Святой Зосим известен как заступник пчеловодов. К этому дню приурочивали выставление ульев на пасеку, а сами пчелы пользовались уважением у крестьян как труженики. Старинное предание гласит, что прилетели они целым роем к Христу, который уже был распят, и, осушив на его челе кровавый пот, пытались облегчить страдания.

Что нельзя делать в день Зосима Пчельника

Пчел категорически нельзя беспокоить – поэтому и не лезли в ульи. Актуальным было поверье о том, что нельзя этих насекомых и пересчитывать, чтобы не перевелись. А еще в последний апрельский вечер не пекли хлеб.

Приметы на 30 апреля