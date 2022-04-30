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Православные верующие отмечают 1 мая день Красной горки, который связывали с оставленными позади Великим постом и Пасхой. Эта дата – наступление мирских дел, подготовки к полевым работам и свадьбам, запрет на которые держался с самой Масленицы.
Хотя у праздника есть и языческие корни. Сегодня почитают святого апостола Фому, потому в некоторых случаях называли день Святой горки Фоминым воскресеньем.
Традиции и обычаи
В первой половине дня всегда поминали усопших, а к вечеру уже всеми селами и деревнями собирались, чтобы принять участие в народных гуляниях. Приходили все – в первую очередь, молодые юноши с девушками, для которых эта дата была чем-то вроде смотрин. Потому праздник считался в некоторой степени молодежным.
Название самого праздника берется из самих традиций: народ собирался, как правило, на возвышенности, где и происходило большинство гуляний. А "красный" – от словам "красивый".
Что нельзя делать на Красную горкуПорицалось в этот день уклонение от веселых компаний – можно было столкнуться однажды с неудачной жентьбой или замужеством. Иные запреты касались поминальных традиций. Нельзя наводить порядок, сажать цветы на могилах родствеников – все делалось заранее.
Приметы на 1 мая
Народная поговорка гласила: кто на Красную горку женится, тот вовек не разженится.
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