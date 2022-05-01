Верующие просили об исцелении болезней

2 мая православная церковь вспоминает Блаженную Матрону Московскую, которая носила в миру имя Митроны Никоновой и родилась в 1881 году.

С рождения она была незрячей. Родители подумывали о том, чтобы отдать девочку в приют, однако, по поверью, мать увидела сон, в котором увидела красивую белую птицу – правда, слепую. После семейного совета ребенка решили оставить. И уже в восьмилетнем возрасте Матрона лечила больных людей, предсказывая будущее.

Всю свою жизнь Матрона поражала людей даром исцеления и провидения. Все время она напоминала людям, как важно уповать не только на Господа и Его волю, но и на собственную ответственность за здоровье и благополучие.

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