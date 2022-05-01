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2 мая православная церковь вспоминает Блаженную Матрону Московскую, которая носила в миру имя Митроны Никоновой и родилась в 1881 году.
С рождения она была незрячей. Родители подумывали о том, чтобы отдать девочку в приют, однако, по поверью, мать увидела сон, в котором увидела красивую белую птицу – правда, слепую. После семейного совета ребенка решили оставить. И уже в восьмилетнем возрасте Матрона лечила больных людей, предсказывая будущее.
Всю свою жизнь Матрона поражала людей даром исцеления и провидения. Все время она напоминала людям, как важно уповать не только на Господа и Его волю, но и на собственную ответственность за здоровье и благополучие.
Традиции и обычаи
В этот день каждый православный верующий должен почтить память Матроны Московской – посетить церковь или же прочитать молитву в своем доме.
А еще в этот день принято окаызывать помощь нуждающимся и бедным. Особенно больным людям. Не обходили стороной и животных, за которых мы в ответе.
Что нельзя делать в день Матроны Московской
Первый запрет – небрежность и халатность по отношению к окружающим. Важно помнить о добродетели и не проходить мимо чужой беды. Отказаться от склок дома, контролируя себя и свои эмоции.
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