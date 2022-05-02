Православные отмечают во вторник Радоницу. Это девятый день после Пасхи, на который принято поминать усопших родных. Также праздник часто называют Родительским днем. В народе день прозвали в честь Федора Неводника.
Что нельзя делать в Радоницу
Веселье и чревоугодие были под запретом.
Все огородные работы запрещались, поскольку старались не тревожить в этот день землю.
Нельзя стричь волосы и ногли маленьким детям.
Категорически не допускалась рыбная ловля.
Что нужно делать в Радоницу
С утра принято ходить в церковь на молитву, чтобы души умерших не маялись на том свете.
Затем нужно идти на кладбище, чтобы помянуть родных на их могилах. Пить алкоголь в траурном месте при этом нельзя. Первыми подходить туда должны были пожилые женщины и окликать предков.
Приметы на 3 мая
Если елки дали много шишек, то жди хорошего урожая пшеницы.
Дождливый день сулил малый медовый урожай.
Сны со 2 на 3 мая считались пустыми – придавать им никакого значения не стоит.