Приметы на 3 мая: что нельзя делать в Радоницу

Приметы на 3 мая: что нельзя делать в Радоницу
Фото: pixabay.com
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Посещение кладбища было обязательным

Православные отмечают во вторник Радоницу. Это девятый день после Пасхи, на который принято поминать усопших родных. Также праздник часто называют Родительским днем. В народе день прозвали в честь Федора Неводника. 

Что нельзя делать в Радоницу

  • Веселье и чревоугодие были под запретом. 
  • Все огородные работы запрещались, поскольку старались не тревожить в этот день землю.
  • Нельзя стричь волосы и ногли маленьким детям.
  • Категорически не допускалась рыбная ловля.

Что нужно делать в Радоницу

  1. С утра принято ходить в церковь на молитву, чтобы души умерших не маялись на том свете. 
  2. Затем нужно идти на кладбище, чтобы помянуть родных на их могилах. Пить алкоголь в траурном месте при этом нельзя. Первыми подходить туда должны были пожилые женщины и окликать предков.

Приметы на 3 мая

  • Если елки дали много шишек, то жди хорошего урожая пшеницы.
  • Дождливый день сулил малый медовый урожай. 
  • Сны со 2 на 3 мая считались пустыми – придавать им никакого значения не стоит.
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