Посещение кладбища было обязательным

Православные отмечают во вторник Радоницу. Это девятый день после Пасхи, на который принято поминать усопших родных. Также праздник часто называют Родительским днем. В народе день прозвали в честь Федора Неводника.

Что нельзя делать в Радоницу

Веселье и чревоугодие были под запретом.

Все огородные работы запрещались, поскольку старались не тревожить в этот день землю.

Нельзя стричь волосы и ногли маленьким детям.

Категорически не допускалась рыбная ловля.

Что нужно делать в Радоницу

С утра принято ходить в церковь на молитву, чтобы души умерших не маялись на том свете. Затем нужно идти на кладбище, чтобы помянуть родных на их могилах. Пить алкоголь в траурном месте при этом нельзя. Первыми подходить туда должны были пожилые женщины и окликать предков.

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