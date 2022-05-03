Православные определяли погоду по черемухе

Православная церковь чтит 4 мая преподобного Прокла, служившего диаконом в церкви Путеола. После начала гонений на христиан, устроенных властями при римском императоре Диоклетиане, святой был брошен в тюрьму вместе с братьями по вере. По приказу властей его стали мучать, требуя отказаться от веры во Христа.

Однако ни одно наказание не навредило узникам. Тогда Прокла вместе с остальными обвинили в колдовстве, и правитель Тимофей, озвучивший эти слова, мгновенно ослеп. Тимофею вернули зрение христианскими молитвами, однако он, уже окончательно разозленный, велел обезглавить узников.

Традиции и обычаи

В народе этот день прозвали Прокловым – из-за наиболее распространенного имени у крестьян и созвучия со словом "проклятие". 4 мая было необходимо проклинать нечистую силу. Пожилые выходили за околицу, вставая лицом к западу, и начинали читать заговоры.

А еще в этот время наступал период игр и танцев. Девицы водили хороводы и распевали песни. Судили и о погоде по черемухе – чем раньше она начинала цвести, тем более жаркого летнего сезона ждали.

Что нельзя делать в Проклов день

Старались не заниматься тяжелым трудом – по поверью, в этот день от нагрузок будет мало толку. Не собирали лечебные растения, считая, что 4 мая их отравляют ведьмы.

Приметы на 4 мая