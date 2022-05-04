Считалось, что растение может защитить от болезни и нечисти

В четверг отмечают праздник Апостола Луки, а в народе он получил название Луков день.

Лука был сподвижником святого Павла. Он в числе первых учеников Иисуса, который еще при земной жизни святого нес по миру его слово. Особым день считался и из-за праздненств по поводу важного на столе корнеплода – лука.

Что нельзя делать в Луков день

Считается, что печь блины в это время не стоит. Запах блюда привлекал нечистую силу.

Одиночество было под запретом – в особенности это казалось походов в лес.

Вещи разбрасывать по дому не разрешалось. Полагали, что так в них могут поселиться злые духи.

Если в доме живет младенец, то никакие предметы выносить оттуда в этот день нельзя.

Что можно делать в день Луки

Было принято проводить обряды с луком. Нужно было съесть немного его плодов, чтобы обрести здоровье на весь год. Также в этот день в землю начинали высаживать это растение. По дому, чтобы избавиться от злых духов, развешивали плетенки с луковыми плодами.

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