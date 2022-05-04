Приметы на 5 мая: что нельзя делать в Луков день

Приметы на 5 мая: что нельзя делать в Луков день
Фото: pixabay.com
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Считалось, что растение может защитить от болезни и нечисти

В четверг отмечают праздник Апостола Луки, а в народе он получил название Луков день. 

Лука был сподвижником святого Павла. Он в числе первых учеников Иисуса, который еще при земной жизни святого нес по миру его слово. Особым день считался и из-за праздненств по поводу важного на столе корнеплода – лука. 

Что нельзя делать в Луков день

  • Считается, что печь блины в это время не стоит. Запах блюда привлекал нечистую силу. 
  • Одиночество было под запретом – в особенности это казалось походов в лес.
  • Вещи разбрасывать по дому не разрешалось. Полагали, что так в них могут поселиться злые духи.
  • Если в доме живет младенец, то никакие предметы выносить оттуда в этот день нельзя. 

Что можно делать в день Луки

Было принято проводить обряды с луком. Нужно было съесть немного его плодов, чтобы обрести здоровье на весь год. Также в этот день в землю начинали высаживать это растение. По дому, чтобы избавиться от злых духов, развешивали плетенки с луковыми плодами. 

Приметы на 5 мая

  • Долгое и звонкое пение кукушки сулит теплые дни.
  • В этот день началась гроза – урожай будет богатым.
  • Если нашли деньги, то в будущем ждет большая прибыль.
  • Увидеть стаю птиц – хороший знак. Значит, скоро в дом придет счастье.
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