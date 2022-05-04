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В четверг отмечают праздник Апостола Луки, а в народе он получил название Луков день.
Лука был сподвижником святого Павла. Он в числе первых учеников Иисуса, который еще при земной жизни святого нес по миру его слово. Особым день считался и из-за праздненств по поводу важного на столе корнеплода – лука.
Было принято проводить обряды с луком. Нужно было съесть немного его плодов, чтобы обрести здоровье на весь год. Также в этот день в землю начинали высаживать это растение. По дому, чтобы избавиться от злых духов, развешивали плетенки с луковыми плодами.
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