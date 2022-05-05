Приметы на 6 мая: что нельзя делать в день Георгия Победоносца

Приметы на 6 мая: что нельзя делать в день Георгия Победоносца
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Обижать скотину и детей было недопустимо

Православные отмечают 6 мая день памяти Георгия Победоносца. В народе он также получил название Юрьев день. Мученик является одним из самых почитаемых церковью. 

Что нельзя делать в день Георгия Победоносца

  • Считалось, что святой – защитник детей. Поэтому ругать их за проступки не стоит. Также его называли покровителем скота, из-за чего обижать домашних животных тоже запрещалось.
  • Вязать и брать в руки пряжу было недопустимо. Иначе можно было навлечь на себя проблемы. 
  • Громкая ругань, ссоры, скандалы были запрещены. 
  • Ходить по траве с росой тоже не следовало, чтобы не заболеть кожной болезнью.
  • Девушкам запрещались любые манипуляции с волосами. 
  • Постиранное белье не вывешивали на улицу, поскольку считали, что так в дом может проникнуть нечисть.

Что можно делать в день Георгия Победоносца

Нужно было с почитанием относиться к домашней скотине, а пастухам нести подарки. С этого дня также начинали полевые работы – поля было принято окроплять святой водой для хорошего урожая. 

Приметы на 6 мая

  • Морозные дни сулят урожай овса.
  • Красный закат – к плохой погоде на следующий день.
  • Песни кукушки в этот день говорят о неурожайном годе.
  • Если ночь окажется теплой, то урожай хлеба будет ранним.
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