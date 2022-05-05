Обижать скотину и детей было недопустимо

Православные отмечают 6 мая день памяти Георгия Победоносца. В народе он также получил название Юрьев день. Мученик является одним из самых почитаемых церковью.

Что нельзя делать в день Георгия Победоносца

Считалось, что святой – защитник детей. Поэтому ругать их за проступки не стоит. Также его называли покровителем скота, из-за чего обижать домашних животных тоже запрещалось.

Вязать и брать в руки пряжу было недопустимо. Иначе можно было навлечь на себя проблемы.

Громкая ругань, ссоры, скандалы были запрещены.

Ходить по траве с росой тоже не следовало, чтобы не заболеть кожной болезнью.

Девушкам запрещались любые манипуляции с волосами.

Постиранное белье не вывешивали на улицу, поскольку считали, что так в дом может проникнуть нечисть.

Что можно делать в день Георгия Победоносца

Нужно было с почитанием относиться к домашней скотине, а пастухам нести подарки. С этого дня также начинали полевые работы – поля было принято окроплять святой водой для хорошего урожая.

Приметы на 6 мая