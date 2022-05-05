Приметы на 6 мая: что нельзя делать в день Георгия Победоносца
Обижать скотину и детей было недопустимо
Православные отмечают 6 мая день памяти Георгия Победоносца. В народе он также получил название Юрьев день. Мученик является одним из самых почитаемых церковью.
Что нельзя делать в день Георгия Победоносца
- Считалось, что святой – защитник детей. Поэтому ругать их за проступки не стоит. Также его называли покровителем скота, из-за чего обижать домашних животных тоже запрещалось.
- Вязать и брать в руки пряжу было недопустимо. Иначе можно было навлечь на себя проблемы.
- Громкая ругань, ссоры, скандалы были запрещены.
- Ходить по траве с росой тоже не следовало, чтобы не заболеть кожной болезнью.
- Девушкам запрещались любые манипуляции с волосами.
- Постиранное белье не вывешивали на улицу, поскольку считали, что так в дом может проникнуть нечисть.
Что можно делать в день Георгия Победоносца
Нужно было с почитанием относиться к домашней скотине, а пастухам нести подарки. С этого дня также начинали полевые работы – поля было принято окроплять святой водой для хорошего урожая.
Приметы на 6 мая
- Морозные дни сулят урожай овса.
- Красный закат – к плохой погоде на следующий день.
- Песни кукушки в этот день говорят о неурожайном годе.
- Если ночь окажется теплой, то урожай хлеба будет ранним.