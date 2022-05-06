Приметы на 7 мая: что нельзя делать в Евсеев день

Приметы на 7 мая: что нельзя делать в Евсеев день
Фото: pixabay.com
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Приготовления блюд из овса считалось обязательным

В субботу, 7 мая, православные вспоминают мученикаЕвсевия Никомидийского. В народе этот праздник прозвали в его честь – день Евсея или Евсеев день. 

Что нельзя делать 7 мая 2022 года

  • Под запретом были блюда из пшеничной или ржаной муки – их нельзя было ни есть, ни готовить. Считали, что это может привести к болезням. 
  • Было недопустимо грустить, унывать, вспоминать старые обиды и ссоры, чтобы не привлечь к себе беды.
  • Любые косметические процедуры делать было нельзя, чтобы не навредить здоровью.
  • Непрошеных гостей в дом не впускали. 
  • Запрещалось ловить тополиный пух, чтобы в дом не пришли несчастья. 
  • Спать на старом белье было недопустимо.

Что можно делать 7 мая 2022 года

Блюда из овсяной муки сулили достаток, считали в народе. В этот день нужно было печь из нее блины и пироги. Постельное белье меняли, чтобы обрести крепкий сон. 

Приметы на 7 мая 2022 года

  • Если комаров много развелось, то урожай овса в этом году будет хорошим.
  • На дождь не сеяли рожь, чтобы не поросли сорняки.
  • Жаркая погода в этот день сулила холодный июнь.
  • Если дорогу перебегает заяц – жди проблем.
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