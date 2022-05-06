Приметы на 7 мая: что нельзя делать в Евсеев день
Приготовления блюд из овса считалось обязательным
В субботу, 7 мая, православные вспоминают мученикаЕвсевия Никомидийского. В народе этот праздник прозвали в его честь – день Евсея или Евсеев день.
Что нельзя делать 7 мая 2022 года
- Под запретом были блюда из пшеничной или ржаной муки – их нельзя было ни есть, ни готовить. Считали, что это может привести к болезням.
- Было недопустимо грустить, унывать, вспоминать старые обиды и ссоры, чтобы не привлечь к себе беды.
- Любые косметические процедуры делать было нельзя, чтобы не навредить здоровью.
- Непрошеных гостей в дом не впускали.
- Запрещалось ловить тополиный пух, чтобы в дом не пришли несчастья.
- Спать на старом белье было недопустимо.
Что можно делать 7 мая 2022 года
Блюда из овсяной муки сулили достаток, считали в народе. В этот день нужно было печь из нее блины и пироги. Постельное белье меняли, чтобы обрести крепкий сон.
Приметы на 7 мая 2022 года
- Если комаров много развелось, то урожай овса в этом году будет хорошим.
- На дождь не сеяли рожь, чтобы не поросли сорняки.
- Жаркая погода в этот день сулила холодный июнь.
- Если дорогу перебегает заяц – жди проблем.