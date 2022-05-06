Приготовления блюд из овса считалось обязательным

В субботу, 7 мая, православные вспоминают мученикаЕвсевия Никомидийского. В народе этот праздник прозвали в его честь – день Евсея или Евсеев день.

Что нельзя делать 7 мая 2022 года

Под запретом были блюда из пшеничной или ржаной муки – их нельзя было ни есть, ни готовить. Считали, что это может привести к болезням.

Было недопустимо грустить, унывать, вспоминать старые обиды и ссоры, чтобы не привлечь к себе беды.

Любые косметические процедуры делать было нельзя, чтобы не навредить здоровью.

Непрошеных гостей в дом не впускали.

Запрещалось ловить тополиный пух, чтобы в дом не пришли несчастья.

Спать на старом белье было недопустимо.

Что можно делать 7 мая 2022 года

Блюда из овсяной муки сулили достаток, считали в народе. В этот день нужно было печь из нее блины и пироги. Постельное белье меняли, чтобы обрести крепкий сон.

Приметы на 7 мая 2022 года