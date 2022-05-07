Памятную дату отмечают во второе воскресенье после Пасхи

В эту дату православные чтут память святых женщин, которые стали очевидцами страданий Иисуса на горе Голгофа, а также первыми узнали о его воскрешении. Название религиозного праздника происходит от слово "мир" – этим составом женщины помазали тело Сына Божия. К числу жен-мироносиц относятся Мария Магдалина, Марфа, а также другие святые женщины.



Традиции и обычаи

Православные считают эту дату женским днем. Представительницам прекрасного пола советуют сходить в церковь, помолиться о близких. Искренняя просьба к всевышним силам обязательно поможет наладить жизнь и добиться счастья.

Что нельзя делать 8 мая

На святых жен-мироносиц запрещается вести себя вызывающе. В первую очередь, на это правило нужно обратить внимание женщинам. Ругань и сквернословие со стороны дам может навлечь серьезную беду на все семейство.

Также строго запрещается кокетничать с молодыми людьми. Даже минимальный намек на неверность своему супругу в будущем может привести к настоящему разрыву отношений.

В свою очередь, мужчинам запрещается повышать голос на представительниц прекрасного пола любого возраста. Такие разборки приведут к тому, что отношения с дочерями, сестрами, женами или матерями будут серьезно испорчены.

Приметы на 8 мая

Озарившая небо яркая радуга обещает теплую погоду.

Песни кукушки говорят о завершении морозов.

Скопление птиц на садовом участке – к богатому урожаю.

Если яблони к этой дате не зацвели, урожай плодовых будет скудным.