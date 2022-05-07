Приметы на 8 мая: что нельзя делать в День святых жен-мироносиц

Приметы на 8 мая: что нельзя делать в День святых жен-мироносиц
Фото: www.pixabay.com
продолжениеПриметы на 9 мая: что нельзя делать в день Глафиры Горошницы
Памятную дату отмечают во второе воскресенье после Пасхи

В эту дату православные чтут память святых женщин, которые стали очевидцами страданий Иисуса на горе Голгофа, а также первыми узнали о его воскрешении. Название религиозного праздника происходит от слово "мир" – этим составом женщины помазали тело Сына Божия. К числу жен-мироносиц относятся Мария Магдалина, Марфа, а также другие святые женщины.

Традиции и обычаи

Православные считают эту дату женским днем. Представительницам прекрасного пола советуют сходить в церковь, помолиться о близких. Искренняя просьба к всевышним силам обязательно поможет наладить жизнь и добиться счастья.

Что нельзя делать 8 мая

На святых жен-мироносиц запрещается вести себя вызывающе. В первую очередь, на это правило нужно обратить внимание женщинам. Ругань и сквернословие со стороны дам может навлечь серьезную беду на все семейство.

Также строго запрещается кокетничать с молодыми людьми. Даже минимальный намек на неверность своему супругу в будущем может привести к настоящему разрыву отношений.

В свою очередь, мужчинам запрещается повышать голос на представительниц прекрасного пола любого возраста. Такие разборки приведут к тому, что отношения с дочерями, сестрами, женами или матерями будут серьезно испорчены.

Приметы на 8 мая

Озарившая небо яркая радуга обещает теплую погоду.

Песни кукушки говорят о завершении морозов.

Скопление птиц на садовом участке – к богатому урожаю.

Если яблони к этой дате не зацвели, урожай плодовых будет скудным.

новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей