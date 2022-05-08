Приметы на 9 мая: что нельзя делать в день Глафиры Горошницы

Приметы на 9 мая: что нельзя делать в день Глафиры Горошницы
Фото: www.pixabay.com
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В эту дату картофелю не место на столе

9 мая – важнейшая дата для всей страны. В этот праздничный день россияне и соотечественники отмечают День Великой Победы. Также в эту дату православная церковь чтит память мученицы Глафиры Амасийской. В народе праздник получил название Глафира Горошница.

Традиции и обычаи

Особым почитанием святая пользуется за свою твердость в вере. Много столетий назад девушку лишили головы за то, что она отказалась отречься от христианства. В эту дату наши предки работали на огороде. Было принято высаживать ранний картофель и горох. Именно поэтому праздник получил название Глафира Горошница.

Что нельзя делать 9 мая

В эту дату не стоит выставлять на праздничный стол блюда из картофеля. В противном случае семейство ждут затяжные ссоры и конфликты. Отличным вариантом будет заменить картошку на блюдо из гороха.

Также не стоит назначать на эту дату свидания. Начатые 9 мая отношения вряд ли закончатся позитивно. Если в эту дату повстречали "любовь с первого взгляда", лучше пригласите его или ее на свидание на следующий день.

Также стоит воздержаться от генеральной уборки. В противном случае весь год пройдет в мелких хлопотах и неурядицах.

Приметы на 9 мая

Ясный день на Горошницу обещал отличный урожай.

Попасть в ветреную погоду означало в будущем столкнуться с серьезными неприятностями.

Теплая погода на 9 мая предвещает резкое похолодание в ближайшие дни.

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