В России и за рубежом отреагировали на уход Шойгу с поста министра обороны

Политик 12 лет занимал высокий пост

Накануне, 12 мая, информационное пространство разорвали новости о решении российского лидера Владимира Путина отправить в отставку министра обороны Сергея Шойгу. Высокий пост главы Минобороны он занимал целых 12 лет. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы и оказалась на первых полосах СМИ в России и за границей, ее активно комментируют эксперты всех уровней.

Так, официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение связано с необходимостью сделать военное министерство "абсолютно открытым для инноваций и внедрения передовых идей".

Руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов напомнил, что все решения верховного главнокомандующего нашей страны являются выверенными и точными, значит такие кадровые перестановки необходимы для России.

На Украине смену главы Минобороны назвали "очень плохими новостями". На высокий пост Владимир Путин порекомендовал бывшего вице-премьера страны и экономиста Андрея Белоусова. Украинский экономист Алексей Кущ считает, что такое назначение может привести к резкому росту военного производства в России и стремительному развитию ВПК, что очень пугает Киев.

За рубежом решение отправить Сергея Шойгу в отставку связали с громким коррупционным скандалом вокруг его заместителя Тимура Иванова. К таким выводам пришло издание Bloomberg.

Аналитики Reuters добавили, что ситуация может объясняться желанием Путина усилить контроль за расходами Минобороны. Зарубежные журналисты считают, что отставка стала большой встряской для российских элит. В авторитетном западном издании Politico тоже полагают, что резонансное решение связано с коррупционными скандалами в Минобороны.