Адвокаты просят отправить экс-замминистра Иванова под домашний арест

На него собрали огромную папку документов для смягчения меры пресечения

В среду, 8 мая, назначено рассмотрение аппеляции защитников бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которые хотят обжаловать его арест. Адвокаты намерены отменить решение и добиться отправки чиновника под домашний арест, руководствуясь его особым статусом – во время службы он был отмечен многочисленными наградами, а также имеет статус героев ЛНР и ДНР.

Сейчас Иванов находится в СИЗО в Лефортово. Его правовые представители больше недели не могут попасть к нему в изолятор. Известно, что и на суде чиновник будет принимать участие в онлайн-формате, доставка его из камеры не запланирована.

Адвокаты хотят, чтобы суд самостоятельно вынес решение о смягчении Иванову меры пресечения, без дополнительных правовых нюансов. Альтернативным местом отбывания срока они предложили квартиру бывшего министра на Поварской улице – ее площадь составляет 317 квадратных метров. Либо он может находиться в особняке на Рублевском шоссе, стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет 1 млрд рублей.

Помимо почетных званий, защита намерена делать упор на многодетности подозреваемого – у него пятеро детей. Адвокаты собрали внушительный пакет из документов, которые собираются приобщить к материалам дела. Они готовы внести залог, чтобы перевести Иванова под домашний арест, если это потребуется. Хотя активы чиновника были заблокированы.

Напомним, Тимур Иванов был задержан в конце апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере – всего, по версии следствия, в течение пяти лет работы на Минобороны он получил не менее 1,185 млрд рублей. Также с ним по делу проходят предприниматель Сергей Бородин и крупнейший подрядчик ведомства Александр Фомин.

Ранее стало известно, сколько стоят услуги адвокатов, выполняющих защиту бывшего замминистра обороны.