Поведение Шойгу на переговорах стало "сюрпризом" для Пекина

Глава российского Минобороны удивил китайского коллегу

В китайской прессе активно обсуждают недавно состоявшиеся переговоры между руководителем главного оборонного ведомства нашей страны Сергеем Шойгу и его коллегой из Поднебесной Дун Цзюнем. Для Пекина стало "сюрпризом" необычное поведение нашего министра.



Так, пишут, что Сергей Кужугетович обратился к министру на китайском языке. Об этом сообщает информационный ресурс "Радио 1".



Шойгу начал диалог со слов "уважаемый товарищ", а далее поприветствовал министра обороны КНР на китайском языке, передает телеканал RT. Это вызвало особое внимание со стороны Пекина, так как китайцы всегда ценят проявление уважения к их языку и традициям. Кроме того, в Китае помнят, что термин "товарищ" в современной России употребляют значительно реже, чем в советское время. А для китайцев это обращение имеет особенную значимость.



Как отмечает телеканал "360", Сергей Шойгу поздравил китайского министра с вступлением в должность и подчеркнул, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика продолжают укреплять дружеские отношения и уважают интересы друг друга на международной арене.



К слову, ранее стало известно, почему был "внезапно" уволен премьер-министр Казахстана. Токаев возложил ответственность за все провалы на кабмин.

