Царьград: Пригожин причастен к чисткам в Минобороны

Раскрыта связь между Пригожиным и чистками в Минобороны
Евгений Пригожин. Фото: соцсети
Между лидером ЧВК и главой страны прошел интересный диалог после мятежа

Источники утверждают, что череда арестов и отставок в Минобороны произошла не на пустом месте. И якобы к этому может иметь прямое отношение лидер вагнеровцев Евгений Пригожин. По их словам, разработка подозреваемых началась задолго до официальной отставки Сергея Шойгу с поста ведомства.

Осведомители говорят, что новый министр обороны Белоусов нацелен оставить на своих постах только ценные кадры, которые будут эффективны при выполнении стратегических задач. Во время своей подготовки к вступллению в должность он обозначил ключевой принцип: "Ошибаться можно, врать – нельзя", и теперь принимает в соответствии с ним решения.

Критические заявления Пригожина в адрес прошлого руководства Минобороны тоже сыграли свою роль, говорят собеседники. Они утверждают, что после мятежа глава "Вагнера" мог лично встретиться с президентом и передать ему папку с документами, в которой были собраны все детали реального положения дел на фронте. 

"Напрашивается вывод, что по одной из версий, еще при жизни Пригожин мог быть причастен к современным "чисткам" в ведомстве, несмотря на то что скоро будет год со дня его гибели", – указано в статье.

Однако осведомители не исключают, что глава России мог знать все задолго до получения сведений от Пригожина. Каждый день на столе лидера появляется множество папок с информацией, которую ему приносят раньше, чем она попадает к главам различных ведомств.

Источник: Царьград
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