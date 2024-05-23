Замглавы Генштаба Шамарина задержали по делу о взятке

Раскрыта причина очередного громкого задержания в Минобороны РФ
Фото: АГН "Москва"
Правоохранители добрались до заместителя главы Генштаба

Руководитель Главного управления связи ВС РФ и по совместительству заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин был задержан правоохранителями. Его подозревают в причастности к делу о взятке в крупных размерах.

По информации СМИ, у военного прошли обыски. Он был доставлен на допрос в Главное военное следственное управление СКР, а само дело Шамарина направили в 235-ый гарнизонный военный суд. Замглавы Генштаба был арестован на два месяца, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Вадим Шамарин. Фото: Минобороны России

Пока дополнительных подробностей расследования нет. Как сообщает Mash, Шамарин владеет квартирой в подмосковном Подольске, площадь которой составляет 82 квадратных метра. Там он живет вместе с супругой и сыном. Жена военного каждые три года меняла автомобили, делая выбор в пользу более элитных. Сейчас за ней числится Mercedes-Benz GLE 2021 года, стоимость которого составляет около 11,5 млн рублей.

Политолог Сергей Марков связал задержание Шамарина с "продолжением чистки высшего генералитета". Telegram-канал "Рыбарь" утверждает, что претензий к военному на службе было много, и большинство из них касались необоснованных организационных решений и подстраивания положительных докладов руководству. 

Замглавы Генштаба был задержан следом после ареста замглавы Минобороны Тимура Иванова, кадровика оборонного ведомства Сергея Кузнецова, экс-командующего 58-й армией ЮВО Ивана Попова, а также череды отставок сотрудников с руководящих должностей.

Источник: Коммерсантъ
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